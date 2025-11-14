Trop sûr pour échouer : le coût de la surconfiance

Découvrez le 3e chapitre de notre nouvelle série sur les biais comportementaux, pour bousculer vos automatismes et prendre des décisions financières plus rationnelles !

Qu'est-ce que le biais de la surconfiance ?

C'est la tendance à avoir trop confiance en ses propres capacités, jugements ou décisions.

La surconfiance peut prendre différentes formes(1) :

• La surestimation : penser que l'on est plus compétent qu'on ne l'est réellement.

• L'illusion de supériorité : croire que l'on est plus compétent que les autres.

• L'excès de certitude : être trop sûr de la justesse de ses jugements ou estimations.

Les hommes sont généralement plus sujets à ce biais que les femmes(2).

Quelques exemples concrets du biais de la surconfiance

• Près de 90 % des conducteurs pensent être meilleurs que la moyenne, ce qui est impossible d'un point de vue statistique(3). Cet excès de confiance peut être à l'origine de comportements à risque (utiliser son portable au volant, sous-estimer les dangers sur la route, etc.).

• Les parieurs amateurs sont souvent trop confiants dans leurs pronostics : ils estiment leur taux de réussite à 70 %(4), alors qu'il est en réalité de moins de 60 %.

Illustrations : © Cléo Wehrlin

