Trop sûr pour échouer : le coût de la surconfiance
14/11/2025 à 10:50

AMUNDI

AMUNDI

Découvrez le 3e chapitre de notre nouvelle série sur les biais comportementaux, pour bousculer vos automatismes et prendre des décisions financières plus rationnelles !

Qu'est-ce que le biais de la surconfiance ?

C'est la tendance à avoir trop confiance en ses propres capacités, jugements ou décisions.

La surconfiance peut prendre différentes formes(1) :

•    La surestimation : penser que l'on est plus compétent qu'on ne l'est réellement.
•    L'illusion de supériorité : croire que l'on est plus compétent que les autres.
•    L'excès de certitude : être trop sûr de la justesse de ses jugements ou estimations.

Les hommes sont généralement plus sujets à ce biais que les femmes(2).

Quelques exemples concrets du biais de la surconfiance

•    Près de  90 %  des conducteurs pensent être meilleurs que la moyenne, ce qui est impossible d'un point de vue statistique(3). Cet excès de confiance peut être à l'origine de comportements à risque (utiliser son portable au volant, sous-estimer les dangers sur la route, etc.).
•    Les parieurs amateurs sont souvent trop confiants dans leurs pronostics : ils estiment leur taux de réussite à  70 %(4), alors qu'il est en réalité de moins de  60 %.

Sources et références :
1 Moore, D. A., & Healy, P. J. (2008). The trouble with overconfidence. Psychological Review, 115(2), 502-517.
2 Barber, Brad M., and Terrance Odean. « Boys will be boys: Gender, overconfidence, and common stock investment. » The quarterly journal of economics 116.1 (2001): 261-292.
3 Svenson, Ola. « Are we all less risky and more skillful than our fellow drivers?. » Acta psychologica 47.2 (1981): 143-148.
4 Fischhoff, Baruch, Paul Slovic, and Sarah Lichtenstein. « Knowing with certainty: The appropriateness of extreme confidence. » Journal of Experimental Psychology: Human perception and performance 3.4 (1977): 552.

Illustrations : © Cléo Wehrlin

Pour en savoir plus, consultez l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous et visitez la page web dédiée :

