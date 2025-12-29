 Aller au contenu principal
Johnson & Johnson finalise l'acquisition d'Halda Therapeutics
information fournie par AOF 29/12/2025 à 14:35

(AOF) - Johnson & Johnson a dévoilé la finalisation, ce jour, de l’acquisition de Halda Therapeutics, après avoir annoncé le 17 novembre dernier la signature d’un accord définitif. Le montant de la transaction s’élève à 3,05 milliards de dollars en numéraire. Avec cette opération, J&J va mettre la main sur la plateforme propriétaire d’Halda Therapeutics baptisée RIPTAC, destinée au développement de thérapies orales ciblées pour plusieurs types de tumeurs solides, notamment le cancer de la prostate.

Parmi les traitements utilisant RIPTAC (Regulated Induced Proximity TArgeting Chimera) il y a HLD-0915, une thérapie au stade clinique pour le cancer de la prostate, s'appuyant sur deux décennies d'innovation de la société dans ce domaine. La société dispose également d'un portefeuille oncologique de pointe avec plusieurs candidats plus précoces pour les cancers du sein, du poumon et d'autres types de tumeurs.

Valeurs associées

JOHNSON&JOHNSON
207,640 USD NYSE 0,00%
Fermer

