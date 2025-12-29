Les Bourses prudentes, les "minutes" de la Fed en vue

Des traders travaillent sur le parquet du NYSE à New York

par Augustin Turpin

Wall Street est attendue sur une note hésitante lundi et les Bourses européennes sont en ordre dispersé à mi-séance, la prudence étant de mise à la veille de la publication des "minutes" de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve ‍fédérale (Fed) et dans un contexte d'échanges limités durant la période des fêtes. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street stable pour le Dow Jones, en baisse de 0,2% pour le Standard & Poor's-500 et en repli de 0,38% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 gagne 0,15% à 8.115,64 points vers 12h00 GMT. À ‌Francfort, le Dax avance de 0,1% et à Londres, le FTSE s'adjuge 0,09%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 prend 0,16%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro 0,14% et le Stoxx 600 0,07%.

Les échanges sont relativement calmes après la pause de quatre jours observée par les marchés européens pour les fêtes de Noël. Wall ​Street, qui a pour sa part rouvert dès vendredi, a terminé sans grand changement.

A l'entame d'une semaine à nouveau écourtée par le Nouvel An, l'attention ⁠se concentrera sur la publication mardi des "minutes" de la Réserve fédérale américaine.

Si la Fed a abaissé les taux au début du mois et n'a prévu qu'une seule nouvelle baisse l'année prochaine, les traders anticipent au moins deux autres baisses et s'attendent à ce que le ⁠prochain président de la Fed adopte une position accommodante.

Le dossier ‍ukrainien reste également au centre de l'attention alors que les discussions se poursuivent pour tenter de trouver un accord ⁠de paix.

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche être "très proche" d'un accord sur le plan de paix pour l'Ukraine à l'issue d'une rencontre avec son homologue ukrainien Volodimir Zelensky, qu'il recevait en Floride, même si les deux dirigeants ont admis que des points épineux restaient encore à régler.

Le Stoxx 600 est en passe d'enregistrer sa plus ​forte performance anuelle depuis 2021 à la faveur de la baisse des taux d'intérêt, des dépenses d'investissement record de l'Allemagne et de l'intérêt des investisseurs américains cherchant à diversifier leur portfolio face aux inquiétudes sur les actions technologiques.

"2025 a été une année en deux temps (...). Dans l'ensemble, les marchés ont bien résisté, mais à l'approche de ⁠2026, les tensions mondiales et les perspectives économiques mitigées laissent présager des fluctuations plus marquées des cours boursiers l'année prochaine", prévient Derren Nathan, responsable ​de la recherche sur les actions chez Hargreaves Lansdown.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

Le compartiment des ​valeurs européennes de la défense perd 1,20% ​après la rencontre entre Volodimir Zelensky et Donald Trump.

Leonardo chute de 3,50%, tandis que Rheinmetall et Hensoldt abandonnent 2,34% et 1,98% respectivement. En France, Safran et Thales cèdent ​1,30% chacun.

TAUX

Le rendement des Treasuries à dix ans perd 2,2 points de base (pb) à 4,1121%, ⁠avec les anticipations de la poursuite d'une politique accommodante de la Fed. Le deux ans perd 0,8 pb à 3,4749%.

En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans, référence pour la zone euro, perd 1,9 pb à 2,8477% et le deux ans 1,7 pb à 2,1303%.

CHANGES

Le billet vert reprend de la vigueur (+0,10%) face à un panier de six devises de référence mais reste sous pression avec les anticipations de nouvelles baisses de taux de la Fed.

L'euro perd 0,11% à 1,1758 dollar.

PÉTROLE

Les cours du brut progressent alors ‌que les investisseurs digèrent l'issue des dernières négociations sur un accord de paix en Ukraine et s'inquiètent des tensions renouvelées au Moyen-Orient.

Le baril de Brent avance de 2,04% à 61,88 dollars et celui du brut léger américain (WTI) gagne 2,19% à 57,98 dollars.

MÉTAUX

Le cours de l'argent a touché lundi un plus haut historique à 83,62 dollars l'once avant de perdre du terrain au cours d'une séance volatile.

Même scénario pour les cours du platine et du palladium qui reculent nettement après avoir atteint plus tôt en séance des records.

Le cours spot de l'or recule de 1,48% à 4.465,30 dollars l'once après un pic historique touché vendredi à 4.549,71 dollars.

PAS D'INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU ‌29 DECEMBRE

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)