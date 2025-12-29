 Aller au contenu principal
USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 29/12/2025 à 12:00

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture stable pour le Dow Jones .DJI , en baisse de 0,23% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,43% pour le Nasdaq .IXIC :

* Les MINEURS D'OR ET D'ARGENT baissent lundi dans un contexte de prises de bénéfices, tandis que l'apaisement des tensions géopolitiques refroidit l'intérêt pour les valeurs refuges.

En avant-Bourse, NEWMONT NEM.N et BARRICK MINING ABX.TO ,

B.N cèdent 2,1% et 1,7% respectivement, tandis que HECLA MINING HL.N et COEUR MINING CDE.N perdent 3,4% et 4%.

* MARCHÉS PRÉDICTIFS - Selon la société de courtage Clear Street, l'année 2026 sera décisive pour cette classe d'actifs qui attire les principaux acteurs du secteur des CRYPTOMONNAIES et des PARIS SPORTIFS, ouvrant la voie à des lancements de produits plus larges.

La Coupe du monde de football, les Jeux olympiques d'hiver, le 250e anniversaire des États-Unis et les élections de mi-mandat aux États-Unis devraient attirer l'attention, selon Clear Street, qui considère que ce marché pourrait augmenter jusqu'à 14 milliards de dollars d'ici à 2030.

COINBASE COIN.O et DRAFTKINGS DKNG.O ont notamment fait leur entrée sur les marchés prédictifs ces dernières semaines.

(Rédigé par Augustin Turpin)

Valeurs associées

BARRICK MINING
62,060 CAD TSX -0,83%
COEUR MINING
19,200 USD NYSE +2,56%
COINBASE GLB RG-A
236,9000 USD NASDAQ -1,18%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 710,97 Pts Index Ex -0,04%
DRAFTKINGS RG-A
34,8800 USD NASDAQ +1,22%
HECLA MINING
20,195 USD NYSE +1,87%
NASDAQ Composite
23 593,10 Pts Index Ex -0,09%
NEWMONT
105,780 USD NYSE +0,94%
S&P 500 INDEX
6 929,94 Pts CBOE -0,03%
