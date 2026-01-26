Tronox en hausse après un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions au T4 ; l'entreprise ferme une usine en Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
26 janvier -
** Les actions du producteur de produits en titane Tronox
TROX.N ont progressé de 1,1 % à 6,36 $ en pré-ouverture.
** La société déclare que ses revenus préliminaires du quatrième trimestre se sont élevés à 730 millions de dollars, soit une hausse de 8 %, dépassant les estimations des analystes de 684,31 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.
** TROX fermera définitivement son usine de TiO2 de 46 000 tonnes par an en Chine en raison de la faiblesse de la demande intérieure et de l'augmentation des coûts.
** La société engagera des frais de restructuration de 60 à 80 millions de dollars au quatrième trimestre 2025.
** Cependant, la fermeture se traduira par des économies annuelles de 15 millions de dollars.
** L'action TROX est en baisse d'environ 59 % en 2025.
