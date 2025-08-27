Troisième séance de repli de l'euro face au dollar

(AOF) - Si l'euro remonte au dessus de 1,16 dollar à l'approche de la fin de séance, il perd encore aujourd'hui 0,33% à 1,1608 dollar. Selon Société Générale CIS, la paire euro-dollar pourrait retomber à 1,14 si le spread franco-allemand retrouve son niveau de décembre dernier à 90 points de base. Cet écart de taux s'est encore élargi aujourd'hui à 82 points de base, un niveau qu'il n'avait plus atteint depuis avril de cette année. Le rendement du 10 ans français progresse de 1,7 point de base à 3,518% tandis que celui de son équivalent allemand perd 3,2 points de base à 2,698%.
