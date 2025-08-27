 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 751,50
+0,36%
Troisième séance de repli de l'euro face au dollar
information fournie par AOF 27/08/2025 à 17:29

(AOF) - Si l'euro remonte au dessus de 1,16 dollar à l'approche de la fin de séance, il perd encore aujourd'hui 0,33% à 1,1608 dollar. Selon Société Générale CIS, la paire euro-dollar pourrait retomber à 1,14 si le spread franco-allemand retrouve son niveau de décembre dernier à 90 points de base. Cet écart de taux s'est encore élargi aujourd'hui à 82 points de base, un niveau qu'il n'avait plus atteint depuis avril de cette année. Le rendement du 10 ans français progresse de 1,7 point de base à 3,518% tandis que celui de son équivalent allemand perd 3,2 points de base à 2,698%.

  • Des ouvriers intallent le tapis rouge à la veille de l'ouverture de la 82e Mostra de Venise, le 26 août 2025 ( AFP / Stefano RELLANDINI )
    Venise déroule le tapis rouge au cinéma mondial
    information fournie par AFP 27.08.2025 18:51 

    George Clooney sur un bateau-taxi, Julia Roberts vêtue d'un chandail à l'effigie de son réalisateur... Les stars hollywoodiennes ont fait une arrivée remarquée mercredi à Venise, avant l'ouverture du festival de cinéma. Pour sa 82e édition, la Mostra déroule le ... Lire la suite

  • Le patron du Medef Patrick Martin, à Paris, le 30 juillet 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Le Medef tance les décideurs politiques, et met un veto au retour de l'ISF
    information fournie par AFP 27.08.2025 18:50 

    Sautant d'un pied sur l'autre tel un sportif, avant d'entrer sur le court central de Roland-Garros pour son discours d'ouverture de la "REF" au son tonitruant de "Final Countdown", le président du Medef Patrick Martin a tancé mercredi les politiques qui ne savent ... Lire la suite

  • Technip Energies (Crédit: / Technip Energies)
    Technip Energies: signe deux contrats en Indonésie
    information fournie par Cercle Finance 27.08.2025 18:27 

    (Zonebourse.com) - Technip Energies a remporté deux contrats d'ingénierie d'avant-projet détaillée (FEED) pour le projet Abadi LNG, situé dans le bloc de Masela en Indonésie. Le premier contrat concerne une unité flottante de production, stockage et déchargement ... Lire la suite

  • Eiffage (Crédit: L. Grassin / )
    Eiffage réitère ses perspectives annuelles
    information fournie par AOF 27.08.2025 18:23 

    (AOF) - Eiffage a dévoilé ses résultats du premier semestre 2025 d'où ressort un résultat net part du groupe de 308 millions d'euros en recul de 19,4% par rapport au premier semestre 2024, plombé par la contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés en ... Lire la suite

