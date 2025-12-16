Pfizer ajuste son objectif annuel de revenus pour 2025 et dévoile ses prévisions pour 2026

(AOF) - Pfizer a ajusté son objectif annuel de chiffre d’affaires pour l’exercice 2025. Il est désormais attendu autour de 62 milliards de dollars, contre une fourchette précédente entre 61 et 64 milliards de dollars. Le reste des prévisions est inchangée. Les frais ajustés (frais de vente, d’information et d’administration) sont toujours programmés entre 13,1 et 14,1 milliards de dollars. Les dépenses de R&D ajustées devraient quant à elles se situer entre 10 et 11 milliards de dollars. Le bénéfice par action dilué et ajusté devrait se situer entre 3 et 3,15 dollars.

Le laboratoire américain a également dévoilé ses objectifs pour 2026. Pour le prochain exercice, les revenus devraient être moins importants qu'en 2025 (entre 59,5 et 62,5 milliards de dollars), tandis que les frais ajustés devraient reculer pour s'élever entre 12,5 et 13,5 milliards de dollars.

En revanche, les dépenses de R&D sont attendues en progression dans une fourchette comprise entre 10,5 et 11,5 milliards de dollars. Quant au bénéfice net par action dilué et ajusté, il devrait être inférieur à celui de 2025 avec des attentes entre 2,80 et 3 dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS