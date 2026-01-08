 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trois nominations au sein de la direction d'ADP
information fournie par Zonebourse 08/01/2026 à 07:25

Le Groupe ADP (Aéroports de Paris) fait part des nominations de trois directeurs, dont celle d'Antoine Crombez comme directeur du développement et des participations (chief investment officer).

Dans ces fonctions, il est en charge du suivi de la performance du portefeuille d'actifs du groupe, et pilote les opérations de développement, de croissance externe et de rotation d'actifs, ainsi que les financements structurés et le corporate venture capital.

Tout en gardant la responsabilité directe des relations investisseurs, Cécile Combeau est nommée directrice marchés de capitaux et finance durable, chargée de définir et piloter la politique d'ADP en matière de financement et de relations avec les marchés financiers.

Enfin, nommé directeur du développement durable, Yannaël Billard est chargé de définir et mettre en oeuvre la politique d'ADP en la matière, en veillant à son intégration transverse, pour renforcer l'ancrage territorial et concourir à l'acceptabilité de ses activités.

Valeurs associées

ADP
115,500 EUR Euronext Paris +0,96%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 08.01.2026 07:35 

    * SODEXO EXHO.PA a fait état jeudi d'une croissance modérée de son chiffre d'affaires au premier trimestre, citant un effet de change négatif de 4,0%, avec notamment la dépréciation du dollar américain par rapport à l'euro et l'impact des acquisitions et cessions. ... Lire la suite

  • SOITEC : Peu de risque à moyen terme
    SOITEC : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 08.01.2026 07:29 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • GETLINK : Risque de correction sous les résistances
    GETLINK : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 08.01.2026 07:29 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • Des tracteurs sont garés devant l'Arc de Triomphe lors d'une manifestation d'agriculteurs, le 8 janvier 2026 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )
    Les tracteurs de la Coordination rurale ont rejoint la tour Eiffel
    information fournie par AFP 08.01.2026 07:28 

    Des tracteurs d'agriculteurs membres du syndicat Coordination rurale sont entrés au cœur de Paris jeudi avant l'aube et certains ont gagné la tour Eiffel ou l'Arc de Triomphe, afin de porter dans la capitale les revendications d'une profession en colère. "Certains ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank