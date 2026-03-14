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Trois membres des Forces de mobilisation populaire tués dans une frappe à Bagdad, disent des sources
information fournie par Reuters 14/03/2026 à 14:06

Trois membres des Forces de mobilisation populaire ont été tués samedi matin dans une frappe contre le siège à Bagdad de cette vaste coalition de groupes armés essentiellement chiites en Irak, a-t-on appris de sources proches des services de sécurité, sans plus de détails.

(Muayad Hameed, version française Bertrand Boucey)

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