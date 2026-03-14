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Trois membres des Forces de mobilisation populaire tués dans une frappe à Bagdad, disent des sources
information fournie par Reuters•14/03/2026 à 14:06
Trois membres des Forces de
mobilisation populaire ont été tués samedi matin dans une frappe
contre le siège à Bagdad de cette vaste coalition de groupes
armés essentiellement chiites en Irak, a-t-on appris de sources
proches des services de sécurité, sans plus de détails.
(Muayad Hameed, version française Bertrand Boucey)
Les autorités ont frappé fort contre la DZ Mafia lors d'une opération inédite qui s'est soldée par 26 mises en examen, dont deux rappeurs et un avocat, même si "ce n'est pas la fin" de ce groupe criminel puissant dans le sud. Ce coup de filet, mené en début de ...
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information fournie par AFP Video•14.03.2026•14:44•
La guerre israélo-américaine contre l'Iran "s'intensifie et entre dans une phase décisive qui se poursuivra aussi longtemps que nécessaire", a affirmé samedi le ministre israélien de la Défense, Israël Katz.
information fournie par AFP Video•14.03.2026•14:43•
Près de 10.000 touristes français sont rentrés des Émirats arabes unis depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, dont environ 1.400 sur des vols affrétés par le gouvernement, a affirmé vendredi le Consul général de France à Dubaï, Jean-Christophe Paris.
information fournie par AFP Video•14.03.2026•14:43•
Ouverture lundi 16 mars du procès en appel de Nicolas Sarkozy dans l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007, celle qui l'a envoyé en prison à l'automne dernier. Lourdement condamné en première instance, l'ancien président joue sa liberté lors de ce ...
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