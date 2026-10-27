Trois États arabes soutiennent la Grèce dans le différend concernant l'accord maritime entre la Turquie et la Libye

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L'Égypte, Bahreïn et les Émirats arabes unis se sont rangés aux côtés de la Grèce pour dénoncer un accord maritime entre la Turquie et la Libye, le qualifiant de menace pour la sécurité régionale et l'ordre juridique international, dans le cadre d'un différend de longue date concernant les frontières maritimes en Méditerranée orientale.

Le Parlement de l'est de la Libye a approuvé la semaine dernière un accord sur les frontières maritimes avec la Turquie, initialement conclu en 2019, suscitant une condamnation immédiate de la part de la Grèce et de Chypre, qui estiment qu'il porte atteinte à leurs propres revendications maritimes.

Dans une déclaration commune prononcée lundi par le ministre grec des Affaires étrangères, George Gerapetritis, aux Nations unies à New York, la Grèce et les trois pays arabes ont déclaré que cet accord maritime soulevait de « graves préoccupations pour la sécurité et la stabilité régionales » et risquait de créer un mauvais précédent en permettant à des « accords bilatéraux arbitraires » de porter atteinte aux règles établies du droit international.

Le président turc Tayyip Erdogan a déclaré lundi que les réactions de l’Union européenne et d’autres acteurs à l’approbation de l’accord n’avaient « aucun fondement légitime » , défendant ainsi la politique d’Ankara en Méditerranée orientale.

Le soutien arabe à la Grèce témoigne d’efforts visant à transformer un différend bilatéral en une initiative régionale plus large en faveur du respect des règles maritimes, ce qui accroît la pression diplomatique sur la Turquie et la Libye concernant les zones maritimes et les futurs projets énergétiques en Méditerranée.

Depuis l’accord conclu en 2019 entre la Libye et la Turquie, la Grèce a octroyé à un consortium dirigé par Chevron CVX.N une licence pour la prospection de gaz au large de l’île de Crète et a cherché à conclure un accord distinct avec la Libye sur la délimitation de leurs zones maritimes.

M. Gerapetritis a déclaré lundi qu’Athènes était prête à poursuivre ses efforts et a appelé la Libye à entretenir de bonnes relations avec ses voisins, dans le respect des règles maritimes, dans le cadre d’une transition politique.

La Libye s’est scindée en deux administrations rivales, l’une à l’est et l’autre à l’ouest, il y a plus d’une décennie, lors d’une guerre civile qui a suivi le soulèvement soutenu par l’OTAN ayant renversé le dirigeant libyen de longue date, Mouammar Kadhafi.

L’accord entre la Libye et la Turquie a été conclu par le gouvernement libyen internationalement reconnu, basé à Tripoli, dans l’ouest du pays, mais l’administration rivale de l’est, dirigée par le commandant militaire Khalifa Haftar, avait refusé de l’approuver pendant des années.

Le soutien turc a été déterminant pour repousser l’offensive des forces de Haftar contre Tripoli en 2019-2020.

Mais les relations se sont progressivement améliorées ces dernières années, les responsables turcs se rendant régulièrement à Benghazi, la capitale de facto de Haftar, et investissant massivement dans le secteur de la construction et d’autres secteurs.