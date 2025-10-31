 Aller au contenu principal
Trois blessés après un incendie dans une raffinerie de HF Sinclair Navajo au Nouveau-Mexique
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 21:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(ajoute le communiqué de la société)

Trois personnes ont été blessées après qu'un incendie se soit déclaré vendredi à la raffinerie Navajo de HF Sinclair DINO.N à Artesia, au Nouveau-Mexique, a indiqué la société dans un communiqué. Le raffineur basé à Dallas, au Texas, a répondu à un incendie dans l'installation Navajo à environ 13 h 10 (heure de l'Est) aujourd'hui. L'incendie a été éteint, a indiqué la société. Trois personnes ont été évacuées du site pour recevoir des soins médicaux et aucun autre blessé n'a été signalé. "Nous procédons actuellement à une surveillance de l'air le long de la clôture et au sein de la communauté. Il n'y a pas de risque pour la sécurité publique à l'heure actuelle", a déclaré la société. La raffinerie Navajo a une capacité de 100 000 barils de pétrole brut par jour et dessert les marchés du sud-ouest des États-Unis, notamment le Nouveau-Mexique, l'Arizona et l'ouest du Texas.

Valeurs associées

Gaz naturel
3,96 USD NYMEX -2,49%
HF SINCLAIR
51,590 USD NYSE -2,22%
Pétrole Brent
65,07 USD Ice Europ +0,54%
Pétrole WTI
60,87 USD Ice Europ +0,93%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

