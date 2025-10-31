Trois blessés après un incendie dans une raffinerie de HF Sinclair Navajo au Nouveau-Mexique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(ajoute le communiqué de la société)

Trois personnes ont été blessées après qu'un incendie se soit déclaré vendredi à la raffinerie Navajo de HF Sinclair DINO.N à Artesia, au Nouveau-Mexique, a indiqué la société dans un communiqué. Le raffineur basé à Dallas, au Texas, a répondu à un incendie dans l'installation Navajo à environ 13 h 10 (heure de l'Est) aujourd'hui. L'incendie a été éteint, a indiqué la société. Trois personnes ont été évacuées du site pour recevoir des soins médicaux et aucun autre blessé n'a été signalé. "Nous procédons actuellement à une surveillance de l'air le long de la clôture et au sein de la communauté. Il n'y a pas de risque pour la sécurité publique à l'heure actuelle", a déclaré la société. La raffinerie Navajo a une capacité de 100 000 barils de pétrole brut par jour et dessert les marchés du sud-ouest des États-Unis, notamment le Nouveau-Mexique, l'Arizona et l'ouest du Texas.