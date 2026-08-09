Trois Américains sur cinq pour un renforcement du contrôle des entreprises de réseaux sociaux

par Jason Lange et Courtney Rozen

Une nette majorité d'Américains est favorable à un renforcement de la réglementation concernant les pratiques commerciales des entreprises de réseaux sociaux, selon un sondage Reuters/Ipsos.

Les personnes interrogées veulent notamment l'obligation de la mise en place d'outils de vérification de l'âge afin d'empêcher les jeunes enfants d'accéder aux plateformes.

Ce sondage, réalisé sur une période de six jours s'achevant le 3 août, intervient alors que des entreprises telles que Meta Platforms META.O et YouTube (propriété de Google GOOGL.O ) font face à une pression juridique croissante concernant le traitement réservé aux jeunes utilisateurs.

Un procès devrait ainsi s'ouvrir mercredi suite aux accusations lancées à l'encontre de Meta par des procureurs de différents Etats américains selon lesquelles le géant de la tech aurait conçu ses produits pour créer une dépendance chez les jeunes utilisateurs.

Meta, qui nie ces allégations, affirme qu'il pourrait se voir infliger jusqu'à 1.400 milliards de dollars (1.217 milliard d'euros) d'amendes si les États obtiennent gain de cause.

La semaine dernière, un tribunal du Nouveau-Mexique a ordonné à Meta de verser 567 millions de dollars et de modifier la façon dont ses plateformes fonctionnent pour les utilisateurs mineurs dans cet Etat américain, jugeant le groupe technologique responsable de nuire à la santé mentale des jeunes.

Plus d'une douzaine d'États américains ont adopté des lois réglementant l'accès des mineurs aux réseaux sociaux, estimant que cela est nécessaire pour renforcer leur sécurité en ligne.

NetChoice, un groupe de pression soutenu par des Meta, TikTok et Snap, a intenté une action en justice pour faire annuler les lois obligeant les applications à vérifier l'âge de leurs utilisateurs, faisant valoir que ces lois violent les garanties de liberté d’expression.

Environ 61% des personnes interrogées - dont 71% parmi les gens se disant démocrates et 62% chez les républicains – estiment que les entreprises de réseaux sociaux devaient faire l'objet d'une surveillance plus stricte.

Le sondage montre également que 66% des personnes interrogées soutiennent les lois qui obligeraient les entreprises de réseaux sociaux à utiliser des outils de vérification de l'âge afin d'empêcher les enfants de moins de 16 ans d'accéder à leurs plateformes.

"QUELQU'UN DOIT BIEN LE FAIRE"

James Bosserdet, un ingénieur en mécanique de 60 ans originaire du Tennessee et qui a voté pour le président républicain Donald Trump lors de l'élection de 2024, a déclaré qu'il souhaitait avant tout que le gouvernement américain joue un rôle moins important dans la vie des Américains.

Mais, à ses yeux, la répression à l'encontre des entreprises de réseaux sociaux doit constituer une exception.

"Quelqu'un doit bien s'en charger", a-t-il déclaré, faisant référence à la mise en place de restrictions sur les réseaux sociaux pour les enfants.

"Est-ce le rôle du gouvernement ? Je ne voudrais pas que ce soit le cas. Mais je pense que ça devrait peut-être l'être.”

Le Congrès américain n'a pour l'instant adopté aucune loi visant à protéger les enfants sur les réseaux sociaux.

Le Parlement français a définitivement adopté le mois dernier une proposition de loi interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, une mesure sans précédent en Europe qui doit entrer en vigueur à la prochaine rentrée scolaire.

Et en mai, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen a dit que l'Union européenne mettait au point une réglementation visant à encadrer les modèles économiques des réseaux sociaux afin de protéger les mineurs.

Une majorité écrasante d'Américains - 85% - estime que les réseaux sociaux peuvent créer une dépendance chez les enfants, et une proportion similaire pense que leur utilisation peut nuire à leur santé mentale, selon le sondage Reuters/Ipsos.

Selon Christopher Chen, 34 ans, résidant à Washington, D.C., les entreprises de réseaux sociaux exercent une influence démesurée sur les adolescents.

Les Américains affirment également apprécier beaucoup les réseaux sociaux : 70% d'entre eux déclarent que le temps passé sur ces plateformes est un plaisir, tandis que seuls 35% indiquent que cela leur cause du stress.

Les avis sont partagés quant à savoir s'ils en abusent : 52%

estiment passer trop de temps chaque jour sur les réseaux sociaux, contre 43% qui pensent que ce n’est pas le cas.

Le sondage Reuters/Ipsos, réalisé en ligne, a interrogé 4.505 adultes américains et présente une marge d'erreur de deux points de pourcentage dans un sens ou dans l'autre.

(Version française Benoit Van Overstraeten)