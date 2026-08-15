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Natation-Léon Marchand champion d'Europe du 200m papillon
information fournie par Reuters 15/08/2026 à 19:21
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Championnats d'Europe de natation

Championnats d'Europe de natation

La star française des ‌bassins Léon Marchand s'est imposé en finale du 200m papillon des championnats ​d'Europe de natation disputée samedi au Centre aquatique olympique de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).

Le quadruple champion olympique, notamment sur cette épreuve du 200 m papillon, a remporté ​la finale en 1'51''72, meilleure performance mondiale de l'année, et empoche son premier titre continental.

"Il ​y a eu beaucoup de doutes dans ⁠la tête ces dernières semaines. J'étais pas sûr de pouvoir faire ‌les championnats d'Europe, pas sûr de pouvoir faire le papillon, pas sûr de pouvoir faire le crawl", a-t-il déclaré ​après sa course au ‌micro de France Télévisions.

"Au final, j'ai persévéré. Je me ⁠suis dit que c'était quand même une belle compétition, c'était en France, j'en ai en profité. Gagner avec ce temps-là, c'est canon, je suis ⁠content de moi."

Léon ‌Marchand a abordé ces championnats d'Europe entouré de doutes, après ⁠avoir contracté en juin, lors des championnats de France, une blessure ‌à l'adducteur qui l'empêche de dérouler sa brasse et l'a ⁠forcé à alléger son programme cette semaine.

Il a renoncé ⁠au 400 m quatre ‌nages, au 200 m quatre nages et au 200 m brasse : trois ​des quatre épreuves lors desquelles il ‌avait glané l'or aux Jeux olympiques de Paris en 2024, à une grosse dizaine de ​kilomètres de Saint-Denis.

Le Toulousain de 24 ans n'avait nagé qu'une seule course depuis le début de la semaine en lançant idéalement lundi ⁠le relais 4x200 m nage libre, qui a obtenu la médaille d'argent. Léon Marchand avait impressionné en réalisant la meilleure performance mondiale de l'année sur la distance (1'43"76).

Le septuple champion du monde sera également engagé sur le 400 m nage libre, dont les séries et la finale sont programmées ​dimanche.

(Reportage par Zhifan Liu)

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