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Euro de natation: Léon Marchand remporte son premier titre européen, sur 200 m papillon
information fournie par AFP 15/08/2026 à 19:30
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Léon Marchand à Saint-Denis le 15 août 2026 ( AFP / Sébastien BOZON )

Léon Marchand à Saint-Denis le 15 août 2026 ( AFP / Sébastien BOZON )

Le Français Léon Marchand a remporté la finale du 200 m papillon aux Championnats d'Europe de natation samedi à Paris, signant la meilleure performance mondiale de l'année pour s'adjuger son premier titre européen.

Deux ans après ses exploits aux JO de Paris, le Toulousain s'est imposé avec la manière en 1 min 51 sec 72, largement devant le Hongrois Richard Marton (1 min 54 sec 6) et le Grec Apostolos Siskos (1 min 54 sec 13).

Le nageur de 24 ans a longtemps bataillé avec son partenaire d'entraînement chez Bob Bowman aux Etats-Unis, le Hongrois Hubert Kos, qui lui a donné du fil à retordre sur les 150 premiers mètres. Kos a fini par craquer, quand Marchand s'est envolé seul en tête dans la dernière longueur.

"C'était un super moment ! Déjà j'étais en contact avec Hubert et il y avait une ambiance de dingue dans la piscine, donc je vais m'en souvenir longtemps tout simplement", a apprécié Marchand.

"Les derniers 50 étaient vraiment bien. Je pense que c'est le meilleur 50 que j'ai fait depuis longtemps, mais ça veut aussi dire que j'aurais peut-être pu partir plus vite", a-t-il analysé à chaud.

Léon Marchand à Saint-Denis le 15 août 2026 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Léon Marchand à Saint-Denis le 15 août 2026 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Il s'agit du premier titre individuel de l'équipe de France lors de cet Euro à domicile.

Quadruple champion olympique et septuple champion du monde, Marchand n'avait encore jamais été titré au niveau continental. Diminué par une blessure à un adducteur survenue aux Championnats de France, le nageur a réduit son programme pour la compétition.

Pour le dernier jour de compétition dimanche, il s'attaquera à un nouveau défi: mesurer son potentiel sur le 400 m nage libre, une discipline qu'il n'a jamais pleinement explorée au plus haut niveau.

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