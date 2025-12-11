Tristan Imbert coopté au conseil d'administration d'Euroapi
information fournie par Zonebourse 11/12/2025 à 07:07
Cette cooptation, décidée sur recommandation du comité des nominations et des rémunérations, fait en effet suite à la démission de Rodolfo Savitzky de son poste d'administrateur indépendant, qui sera effective au 31 décembre 2025.
Au cours de sa carrière, Tristan Imbert a occupé plusieurs fonctions de direction financière chez Novartis, jusqu'à sa nomination en tant que directeur financier de Novartis Gene Therapies, avant de devenir directeur financier de la biotech Cimeio Therapeutics en 2021.
Valeurs associées
|3,174 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
