Schneider Electric voit son activité croître d'ici 2030, grâce à l'IA

( AFP / JOEL SAGET )

Schneider Electric vise une croissance organique de son chiffre d’affaires "comprise entre 7 % et 10 %" d’ici 2030 et une "nouvelle progression" de sa rentabilité, en s’appuyant l’intelligence artificielle, a-t-il annoncé jeudi.

Le géant des équipements électriques se donne "un objectif de hausse organique de la marge d’Ebita ajusté" (bénéfice d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissement) de 2,5 points cumulés sur la période 2026-2030 et une "ambition de ROCE (retour sur capitaux investis, ndlr) relevée à 15-20%", indique-t-il à l’occasion de sa journée investisseurs.

Les revenus issus des offres numériques ("Digital Flywheel") représenteront plus de 70% de son activité d’ici 2030, souligne Schneider qui ambitionne "d’accélérer la part des logiciels et services à 25 %" de ses revenus et à doubler la part des revenus récurrents d’ici 2030.

Schneider, qui se présente comme un "pionnier de l'intelligence de l'énergie et industrielle", tirant notamment parti de l'IA "pour accroitre la création de valeur pour les clients", annonce également un programme de cessions de 1 à 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires et 2,5 à 3,5 milliards d’euros de rachat d'actions.

"Notre positionnement unique nous permettra de capter la croissance au cours des 5 prochaines années, au travers de notre leadership technologique, notre différenciation auprès des clients et notre excellence opérationnelle", a estimé Olivier Blum, le directeur général, cité dans un communiqué.

Il entend en particulier "saisir les opportunités d’électrification, d’automatisation et de +digitalisation+".

Schneider Electric est "le partenaire de référence en matière de technologie de l’énergie pour nos clients dans chaque industrie, entreprise et foyer, tout en favorisant l’efficacité et le développement durable pour tous", a-t-il encore ajouté.