Schneider Electric: Rachat d'actions jusqu'à 3,5 milliards d'euros, croissance organique du CA vue à +7-10% pour 2025-2030

Le logo de Schneider Electrics

Schneider Electric a annoncé jeudi un programme de rachat d'actions pouvant aller jusqu'à 3,5 milliards d'euros, le premier en plusieurs années, tout en dévoilant ses objectifs financiers pour 2030 à l'occasion d'une journée investisseurs.

Dans un communiqué, le producteur d'équipement électrique déclare viser une croissance organique du chiffre d’affaires comprise entre 7 et 10% TCAC ("CAGR") sur la période 2025-2030, ainsi qu'une hausse organique de la marge d’Ebita ajusté de 250 points de base cumulés sur la période 2026-2030.

L'ambition de ROCE est relevée à 15-20%, tandis que le taux de conversion de cash-flow libre est attendu aux alentours de 100% sur 2026-2030.

Schneider Electric déclare souhaiter porter les revenus des offres digitales à plus de 70% des revenus du groupe d’ici 2030, "pour renforcer la résilience et la fidélisation des clients".

Le groupe spécialisé dans les équipements de gestion de l'énergie prévoit également de racheter pour 2,5 à 3,5 milliards d’euros de ses actions d'ici à 2030, ainsi qu'un programme de cessions de 1,0 milliard à 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires, pour la même échéance.

Schneider Electric avait finalisé son dernier programme de rachat d'actions en date au troisième trimestre de 2023, selon un porte-parole.

Schneider Electric indique également que le groupe annoncera, au cours de cette journée investisseurs tenue au Technology Center de McLaren à Woking au Royaume-Uni, le développement du premier modèle de fondation pour l’Énergie & l’Industrie, qui exploite le Data Cube et son écosystème de données pour offrir une intelligence physique.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)