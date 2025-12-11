L'Europe vue prudente, Oracle gâche le soulagement apporté par la Fed

Des traders travaillent à leur bureau chez CMC Markets dans la City de Londres

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse jeudi à l'ouverture, les inquiétudes concernant le secteur technologique refaisant surface après les résultats décevants d'Oracle, qui relèguent au second plan le soulagement suscité par le ton moins "hawkish" qu'anticipé adopté par la Réserve fédérale (Fed) lors de sa réunion de décembre.

Les contrats à terme sur indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,17% pour le CAC 40 parisien, de 0,14% pour le Dax à Francfort, de 0,06% pour le FTSE à Londres et de 0,07% pour l'EuroStoxx 50.

Le Stoxx 600 est attendu sur une baisse de 0,05%.

Les Bourses européennes devraient ouvrir sur une note plus prudente qu'on n'aurait pu le prévoir après la nouvelle baisse des taux aux États-Unis la veille, une décision que la Fed n'a pas accompagnée d'un ton agressif quant à l'année prochaine.

Les prévisions du géant de l'informatique en nuage Oracle limitent l'appétit pour le risque et font resurgir jeudi les doutes sur l'intelligence artificielle (IA), la société américaine ayant publié mercredi soir des prévisions de bénéfice et de chiffre d'affaires inférieures aux estimations et déclaré que ses dépenses augmenteraient de 15 milliards de dollars (12,84 milliards d'euros) par rapport aux estimations précédentes.

Les chiffres du géant américain étaient considérés comme un test permettant de mesurer l'existence d'une éventuelle bulle dans le domaine de l'IA, mais aussi la manière dont le secteur collecte des fonds pour construire l'infrastructure nécessaire pour répondre à la demande.

Pour l'instant, l'effet Oracle s'est fait sentir sur les marchés asiatiques, en particulier sur le Nikkei japonais, pénalisé par la chute de 7,69% du groupe SoftBank, partenaire d'Oracle dans le projet américain du centre de données Stargate.

En Europe, les valeurs technologiques européennes seront également sous les feux de la rampe jeudi.

Broadcom, qui publiera ses résultats jeudi après la clôture de la Bourse de New York, pourrait donner une image plus complète du secteur et sera particulièrement suivi.

Les contrats à terme donnent une ouverture en nette baisse pour la Bourse de New York jeudi, anticipant un recul de 0,46% pour le Dow Jones, de 0,8% pour le Standard & Poor's-500 et de 1,14% pour le Nasdaq.

"Le ton initialement positif suscité par la baisse des taux de la Fed (...) est éclipsé par Oracle", a déclaré Khoon Goh, directeur de la recherche Asie chez ANZ.

Très attendue, la banque centrale américaine a décidé mercredi d'abaisser ses taux directeurs de 25 points de base et elle a laissé entendre qu'elle ralentirait probablement le rythme de réduction de ses coûts d'emprunt dans les mois à venir, mais son président, Jerome Powell, s'est montré nuancé quant aux perspectives lors de sa conférence de presse, apaisant ainsi les craintes quant à un message trop agressif.

Cela a laissé les contrats à terme sur taux d'intérêt avec au moins deux baisses de taux anticipées pour l'année prochaine et a affaibli le dollar, ce qui a contribué à renforcer l'euro.

La politique monétaire restera au programme des marchés jeudi, qui attendent à 08h30 GMT la décision de politique monétaire de la Banque nationale suisse (BNS).

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse mercredi après que la Réserve fédérale américaine (Fed) a décidé, comme prévu, d'abaisser ses taux.

L'indice Dow Jones a gagné 1,05%, le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 0,67%, et le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,33%.

EN ASIE

Au Japon, l'indice Nikkei a perdu 0,9%, plombé par les craintes concernant le secteur technologique.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai a reculé 0,7% et le CSI 300 des grandes capitalisations a abandonné 0,86%, les investisseurs se tournant vers la prochaine Conférence centrale sur le travail économique, dans l'espoir d'y trouver des indices sur le programme politique de l'année prochaine.

La Bourse de Hong Kong recule de 0,15%.

TAUX / CHANGES

Les rendements obligataires reculent aux Etats-Unis après la réunion de la Fed.

Le rendement des Treasuries à dix ans perd 4,1 points de base à 4,1235%. Le deux ans recule de 3,5 points de base à 3,5300%.

Le marché obligataire est plus calme en Europe, où les opérateurs ne s'attendent plus à une nouvelle baisse des taux en 2026. Le rendement du Bund allemand à dix ans perd 0,4 point de base à 2,8511%, tandis que celui de son homologue à deux ans est inchangé à 2,1815%.

Sur le marché des changes, le dollar perd 0,10% face à un panier de devises de référence après la Fed, plus accommodante que prévu, et l'euro recule de 0,02% à 1,1692 dollar.

Le bitcoin recule de 2,38% jeudi à 90.211,51 dollars, signe renouvelé de la nervosité des marchés après les résultats d'Oracle.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont globalement stables jeudi, les investisseurs se concentrant à nouveau sur les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine, dans l'attente de comprendre les répercussions de la saisie par les États-Unis d'un pétrolier au large des côtes vénézuéliennes.

Le Brent recule de 0,58% à 61,85 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,56% à 58,13 dollars.

PRINCIPAL INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU 11 DÉCEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 13h30 Inscriptions hebdomadaires au semaine au 220.000 191.000

chômage 6 décembre

