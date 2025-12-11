"Quand même assez insistant" : l'ex-ministre du commerce raconte le "lobbying" de Christophe Castaner pour "dédiaboliser" Shein

Christophe Castaner a conseillé Shein de décembre 2024 à juin 2025 et avait un "rôle strictement consultatif", selon la plateforme.

Christophe Castaner à Marseille, le 28 juin 2023. ( POOL / LUDOVIC MARIN )

L'ex-ministre du commerce, Véronique Louwagie, raconte dans l'émission d'investigation de France 2 "Complément d'enquête" sur Shein qui sera diffusée jeudi 11 décembre, le "lobbying" de l'ex-ministre de l'Intérieur Christophe Castaner pour tenter de "dédiaboliser" la plateforme d'ultra fast fashion asiatique. Des manœuvres que ce fidèle d'Emmanuel Macron nie.

"Il m'a sollicitée par SMS plusieurs fois, c'était quand même assez insistant" , raconte Véronique Louwagie dans cette enquête réalisée en partenariat avec le Nouvel Obs . "Il m'indiquait que le président Tang (Donald Tang, président exécutif de Shein, NDLR) venait en France et qu'à cette occasion le président serait très honoré de me rencontrer". Ministre entre décembre 2024 et octobre 2025, elle dit avoir "toujours refusé" ces rencontres, que Shein "utilisait pour se dédiaboliser".

"C'est une forme de lobbying, (...) c'est pour faire passer des messages , (...) s'incruster dans le paysage du monde du textile ou du monde du commerce en France", estime-t-elle.

Interrogé dans "Complément d'enquête", Christophe Castaner nie ces tentatives. Sollicité par l' AFP , Shein précise n'avoir pas encore vu l'émission mais explique agir "en conformité avec les règles de la HATVP (Haute autorité pour la transparence de la vie publique, NDLR)".

"Travail forcé", contrefaçon...

Christophe Castaner a conseillé Shein de décembre 2024 à juin 2025 au sein d'un comité pour la zone Europe, Afrique, Moyen-Orient, avait précédemment expliqué le groupe fondé en Chine et basé à Singapour. "Les membres de ces comités ont un rôle strictement consultatif et ne participent en aucun cas à des activités de lobbying pour notre entreprise", rappelle Shein à l' AFP mercredi.

L'émission a par ailleurs recueilli le témoignage d'un ancien cadre de Shein, qui, sous couvert d'anonymat, évoque "l'exploitation de la main-d'œuvre" en Chine et affirme que Shein est "expert pour diluer sa responsabilité" en se déclarant "intermédiaire".

Si un de ses milliers de sous-traitants est accusé de "travail forcé", Shein dira qu'il ne "savait pas", ouvrira "un audit" et "déréférencera" ce fournisseur, qui "change de nom et réexpédie le lendemain sous une autre identité", développe-t-il.

Sur les accusations de contrefaçons, il assure que le groupe, en avance sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, "peut copier tout le catalogue" d'une autre marque.

Dans une déclaration transmise à l' AFP mercredi, Shein a dit rejeter "catégoriquement ces allégations manifestement fausses". Selon le groupe, "ces accusations infondées sont d'autant plus discréditées qu'elles reposent sur une source anonyme et non vérifiée, dont la prétendue connaissance de notre activité est clairement erronée et dont les motivations sont obscures". Shein assure en outre avoir "mis en place un code de conduite fournisseurs" respectant les conventions internationales et avec une politique de "tolérance zéro entraînant la résiliation immédiate du contrat en cas de travail forcé, de travail des enfants ou de refus de se soumettre à un audit externe".