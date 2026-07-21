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Tripadvisor recule après que BTIG a abaissé sa recommandation à “neutre”
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 14:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 juillet - ** L'action de la plateforme d'avis de voyage en ligne TripAdvisor ( TRIP.O ) recule de 3,3% à 13,93 dollars en pré-ouverture

** BTIG abaisse sa recommandation sur le titre de “acheter” à “neutre”

** Sur 16 courtiers, quatre attribuent la note “acheter” ou supérieure, huit “conserver” et quatre “vendre” ou inférieure; leur objectif de cours médian est de 13,70 dollars – données compilées par LSEG

** Depuis la dernière clôture, le titre a perdu environ 1% cette année

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