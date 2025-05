Tripadvisor fait mieux que prévu et confirme ses objectifs

(AOF) - Au premier trimestre, Tripadvisor a vu sa perte nette se réduire sensiblement en passant de 59 à 11 millions de dollars, mais en données ajustées, la société a dégagé un bénéfice de 21 millions de dollars, contre 17 millions de dollars un an plus tôt. Par action, cette dernière donnée s’est élevée à 0,14 dollar, là où les analystes l’attendaient à seulement 0,04 dollar. Le chiffre d’affaires a légèrement progressé de 1 %, à 398 millions de dollars.

Dans le détail, les revenus de la marque Tripadvisor ont reculé de 8 %, tandis que ceux de Viator et de TheFork ont respectivement progressé de 10 et 12 %.

Enfin, les coûts et dépenses se sont presque équilibrés avec une hausse de seulement 1 %, à 413 millions d'euros. La hausse de 9 % du coût des ventes et de 6 % des frais de marketing a presque compensé la baisse de 4 % des frais de personnel et celle de 41 % des frais généraux.

Tripadvisor a qualifié ces résultats de solides et s'estime en position de force pour atteindre ses objectifs annuels explique Mike Noonan, le directeur financier, qui devra également continuer de surveiller le contexte macro-économique.

