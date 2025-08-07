La Bourse de Paris en petite hausse en dépit de l'entrée en vigueur des droits de douane US

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évoluait en légère hausse jeudi, soutenue par l'espoir d'une baisse de taux de la Fed en septembre, à l'entame d'une séance marquée par l'entrée en vigueur de droits de douane américains.

Le CAC 40 prenait 0,14% vers 09H45, heure de Paris, soit 10,95 points à 7,645,98 points. L'indice vedette a gagné 13,99 points (+0,18%) et s'est établi à 7.635,03 points à la clôture mercredi.

"Les espoirs d'une possible baisse des taux par la Réserve fédérale (Fed) stimulent l'optimisme sur le marché boursier alors que les nouvelles taxes douanières de Donald Trump, qui changent le paysage du commerce mondial, sont entrées en vigueur jeudi", commente Patrick Munnelly, spécialiste en stratégie de marchés et associé de Tickmill Group.

En effet, l'impact des droits de douane inquiète les économistes, qui les voient peser aux Etats-Unis sur l'inflation, avec le risque de voir la croissance ralentir.

Depuis la publication vendredi de données décevantes sur le chômage aux Etats-Unis en juillet et une forte révision des données des mois de mai et juin, les investisseurs accordent désormais 95% de probabilité au scénario d'une baisse des taux de la Fed en septembre.

De plus, "le sentiment des investisseurs s'est amélioré après l'annonce de Trump que les entreprises fabriquant des produits aux États-Unis pourraient bénéficier d'exemptions des droits de douane imminents, apaisant les craintes de perturbations des chaînes d'approvisionnement", poursuit-il dans une note.

Cette annonce coïncidait avec celle de Tim Cook, PDG d' Apple , d'augmenter de 100 milliards de dollars ses investissements prévus aux Etats-Unis, lesquels s'élèveront au total à 600 milliards sur quatre ans.

Parmi les valeurs du secteur des semi-conducteurs de la cote parisienne, STMicroelectronics baissait de 1,67% à 20,86 euros vers 09H40, Soitec prenait 0,71% à 36,49 euros, X-Fab Silicon Foundries cédait 23,09% à 6,89 euros.

A l'agenda de la séance, la réunion de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE) est attendue, le marché anticipant "une baisse de taux de 0,25 point de pourcentage à 4,00 %", soulignent les économistes de Deutsche Bank.

Du côté des indicateurs, les investisseurs digèrent la publication de l'indice mesurant la production mensuelle de l'industrie allemande, qui a atteint en juin son plus bas niveau depuis mai 2020.

De mai à juin, la production industrielle a chuté de 1,9%, tandis que les analystes sondés par Factset anticipaient un recul plus modéré, de 0,5%. Au contraire, les exportations ont grappillé 0,8%, légèrement mieux que ce que prédisait Factset (+0,5%).

Valneva bondit

Le laboratoire franco-autrichien spécialisé dans les vaccins bondissait de 5,19% à 3,65 euros vers 09H40 après avoir annoncé la levée de la suspension de l'agence de santé américaine Food and Drug Administration (FDA) du vaccin anti-chikungunya du groupe.

Euronext CAC40