Maersk relève ses prévisions annuelles après un 2e trimestre meilleur que prévu
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 09:37

Le logo de Maersk au sommet d'un bâtiment de la Zona Franca à Barcelone

Le groupe de transport maritime A.P. Moller-Maersk a fait état jeudi d'un bénéfice d'exploitation supérieur aux attentes au deuxième trimestre et a relevé ses prévisions de bénéfices pour l’ensemble de l’année.

"Malgré la volatilité du marché et l'incertitude persistante du commerce mondial, la demande est restée résistante et nous avons continué à y réagir avec rapidité et flexibilité", a déclaré le directeur général Vincent Clerc dans un communiqué.

Maersk anticipe désormais un bénéfice d’exploitation sous-jacent avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) compris entre 8 et 9,5 milliards de dollars (6,85 et 8,14 milliards d'euros) pour cette année, contre une estimation précédente de 6 à 9 milliards de dollars.

Considéré comme un baromètre du commerce mondial, le groupe a également resserré sa prévision de croissance des volumes de conteneurs entre 2 et 4%, contre 1 à 4% estimée en mai

La contraction des importations américaines "a été plus que compensée" par une forte croissance dans d'autres régions, notamment en Europe, a indiqué Maersk.

Au deuxième trimestre, l'Ebitda a augmenté de 7% en glissement annuel pour atteindre 2,3 milliards de dollars, au dessus des attentes des analystes qui tablaient sur 1,98 milliard de dollars, selon un consensus fourni par la société.

Les ventes ont augmenté de 3% en glissement annuel pour atteindre 13,1 milliards de dollars entre avril et juin, 12,61 milliards de dollars attendus.

(Reportage Jacob Gronholt-Pedersen, version française Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)

AP MOELLER-MAERS-B-
HAPAG-LLOYD
