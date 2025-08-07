Deliveroo retombe dans le rouge, plombé par son rachat par DoorDash

La plateforme britannique de livraison de repas Deliveroo a annoncé jeudi renouer avec les pertes sur le semestre, plombée par les coûts liés à son rachat par l'américain DoorDash, qui devrait être conclu d'ici la fin de l'année.

( AFP / DANIEL LEAL )

Ces pertes atteignent 19,2 millions de livres (22 millions d'euros) sur les six premiers mois de l'année, contre 1,3 million de bénéfice l'an passé, une rentabilité alors inédite pour l'entreprise sur le semestre.

Deliveroo impute ce mauvais résultat "aux coûts associés à l'acquisition par DoorDash", annoncée en mai pour 2,9 milliards de livres (3,3 milliards d'euros).

L'entreprise estime que sans ces charges, elle aurait réalisé un bénéfice net de 31,8 millions sur la période.

Le résultat opérationnel hors charges exceptionnelles s'affiche, lui, en hausse de 46%, à 96,3 millions de livres sur les six premiers mois de l'année.

"La croissance et la rentabilité s'accélèrent", a commenté le directeur général de Deliveroo, l'américain Will Shu, qui a fondé le groupe en 2013. "Je suis impatient de voir ce que le partenariat avec DoorDash peut apporter à l'avenir."

Le rachat de Deliveroo par DoorDash constitue une opération stratégique sur un secteur en cours de consolidation.

DoorDash, présent dans plus de 30 pays, est numéro un aux Etats-Unis. L'entreprise de San Francisco, fondée en 2013, a annoncé l'an dernier un chiffre d'affaires de 10,7 milliards de dollars (9,45 milliards d'euros).

Les revenus de Deliveroo sont quatre fois moins importants (2,1 milliards de livres), mais l'entreprise a pour la première fois dégagé un bénéfice (2,9 millions de livres) l'an passé, après des années de pertes en raison d'investissements élevés.

Elle a l'avantage d'opérer dans neuf pays où DoorDash n'existe pas: Belgique, France, Italie, Irlande, Koweït, Qatar, Singapour, Émirats arabes unis et Royaume-Uni.