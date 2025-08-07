Grâce à une demande robuste, Maersk relève ses prévisions pour 2025, malgré un bénéfice net en baisse au 2T

Le transporteur danois Maersk a annoncé jeudi revoir à la hausse ses prévisions pour 2025, grâce à une demande robuste en dehors des Etats-Unis et ce, malgré le recul de son bénéfice net au deuxième trimestre.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

"Étant donné la demande du marché plus résiliente en dehors de l'Amérique du Nord, Maersk augmente ses prévisions financières annuelles pour 2025", a indiqué dans un communiqué le groupe, numéro deux mondial du secteur, qui relève des "incertitudes historiques dans le commerce mondial".

"Les perspectives de la demande mondiale de conteneurs pour le reste de l'année restent incertaines, influencées par un paysage tarifaire en évolution rapide et une grande incertitude politique aux États-Unis", a expliqué Maersk dans son rapport trimestriel.

"À moins que de nouveaux chocs majeurs ne se produisent, la croissance de la demande mondiale devrait se situer entre 2 et 4% pour l'année".

En 2025, le résultat brut d'exploitation Ebitda devrait s'élever entre 8 et 9,5 milliards de dollars contre une fourchette de 6 à 9 milliards annoncés précédemment.

Entre avril et juin, son bénéfice net a chuté de 26,5% à 586 millions de dollars. Le chiffre d'affaires a lui pris 3%, à 13,13 milliards de dollars.

L'Ebitda a lui grimpé de 7%, 2,298 milliards.

"Notre nouveau réseau Est-Ouest établit de nouveaux standards de fiabilité et fixe de nouvelles normes pour l'industrie", s'est félicité le directeur-général de Maersk, Vincent Clerc, cité dans le rapport.

"Il a été un moteur clé de l'augmentation des volumes et de la solide performance de notre activité Océan", le coeur de métier du groupe, a-t-il ajouté.

Grâce à des volumes plus élevés, le chiffre d'affaires de ce secteur a augmenté de 2,4%, malgré une baisse des tarifs de fret.