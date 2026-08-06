Trinité-et-Tobago : bp prend le contrôle à 100% du projet gazier géant Calypso

bp a accepté d'acquérir la participation de 70% de Woodside Energy dans le bloc TTDAA 14, le projet gazier Calypso à Trinité-et-Tobago, portant ainsi sa participation à 100% et reprenant le rôle d'opérateur. La transaction devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2026 et reste soumise à l'approbation du gouvernement et des autorités de régulation.

Calypso est un projet de gaz naturel en eau profonde à un stade précoce, situé au large de Trinité-et-Tobago, où bp possède une activité bien établie et de vastes infrastructures pétrolières et gazières. La compagnie britannique pétrolière est le principal fournisseur de gaz du marché intérieur et détient une participation de 45% dans l'usine de GNL Atlantic LNG, située au large de la côte sud-ouest de Trinité.

"En nous appuyant sur les forces de nos opérations et infrastructures existantes, nous avons le potentiel de débloquer une nouvelle production et de soutenir la croissance à long terme dans la région", a déclaré Gordon Birrell, vice-président exécutif d'Upstream chez bp.