Trimestre sans précédent depuis 2020 à Wall Street en dépit du conflit au M-O

par Caroline Valetkevitch et Niket Nishant

La Bourse de New York a fini en hausse mardi, le S&P-500 et le Nasdaq confirmant des gains trimestriels sans précédent depuis 2020, alors que les investisseurs sont restés optimistes sur l'économie et les résultats des entreprises malgré la guerre avec l'Iran déclenchée en février dernier.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,26%, ou 136,46 points, à 52.319,20 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 58,93 points, soit 0,79%, à 7.499,36 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 393,58 points (1,52%) à 26.213,72 points.

Le Dow Jones, qui a signé mardi un record de clôture pour la deuxième séance consécutive, connaît lui son meilleur trimestre depuis 2022.

Au deuxième trimestre, le Nasdaq a bondi de 21,4%, le S&P-500 a pris près de 15% et le Dow Jones a grimpé d'environ 13%.

Si des attaques ont à nouveau eu lieu entre les Etats-Unis et l'Iran lors de la semaine écoulée, la signature plus tôt ce mois-ci d'un protocole d'accord destiné à négocier une fin au conflit a rassuré les marchés et permis aux principaux indices de Wall Street de progresser.

Le fait qu'un représentant qatari confirme mardi qu'aucune réunion n'aurait lieu à Doha entre des représentants américains et iraniens n'a pas pesé outre-mesure.

"Nous avons eu un excellent premier semestre, en tout cas meilleur que beaucoup ne l'anticipaient", a commenté Oliver Pursche, vice-président de Wealthspire Advisors, à Westport dans le Connecticut. "En dépit de toute l'actualité géopolitique, l'économie américaine se porte bien et les résultats d'entreprises sont solides", a-t-il ajouté.

Les investisseurs attendent avec une certaine confiance le coup d'envoi de la saison des résultats trimestriels, après trois premiers mois de l'année solides pour les entreprises du S&P-500.

Toutefois une inquiétude s'est installée concernant un possible relèvement des taux d'intérêt aux Etats-Unis. Les traders misent sur au moins une hausse du coût de l'emprunt d'ici la fin de l'année, selon des données LSEG.

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suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Version française Jean Terzian)