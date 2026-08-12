Trimble revoit à la hausse ses prévisions annuelles grâce à la forte demande d'outils logiciels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout du mot « for » qui manquait dans le titre)

Le fabricant d'équipements de navigation Trimble TRMB.O a revu à la hausse mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour l'ensemble de l'année, grâce à une forte demande pour ses outils destinés aux secteurs de la construction, du géospatial et des transports.

Les actions de la société basée à Westminster, dans le Colorado, ont progressé d'environ 3,5 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse, après l'annonce d'une nouvelle autorisation de rachat d'actions pouvant atteindre 1 milliard de dollars.

Voici quelques détails:

* Trimble table désormais sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 3,90 et 3,95 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 3,84 à 3,92 milliards de dollars.

* La société prévoit un bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'exercice compris entre 3,6 et 3,7 dollars par action, contre une projection antérieure de 3,47 à 3,64 dollars par action.

* Le chiffre d’affaires du segment AECO de Trimble, qui regroupe les activités d’architecture, d’ingénierie et de construction, a progressé d’environ 11 % pour atteindre 388,5 millions de dollars.

* Le chiffre d’affaires de Field Systems a progressé d’environ 13 % pour atteindre 442,5 millions de dollars, tandis que celui de Transportation and Logistics a augmenté d’environ 6 % pour s’établir à 141,0 millions de dollars.

* La société a annoncé un chiffre d’affaires de 972 millions de dollars pour le deuxième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 951,9 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le bénéfice ajusté s’est établi à 86 cents par action, contre des estimations de 80 cents par action et des prévisions antérieures comprises entre 0,78 et 0,82 dollar par action.

* Trimble prévoit pour le troisième trimestre un chiffre d’affaires compris entre 953 millions et 978 millions de dollars, ainsi qu’un bénéfice ajusté par action compris entre 83 et 88 cents par action.

* Mardi, Trimble a lancé Arc Agent, un outil d’intelligence artificielle destiné aux clients du secteur des transports et de la logistique du monde entier, qui automatise les tâches administratives, notamment la saisie des commandes et la prise en charge des contrats.

* La société développe des logiciels et des outils d’analyse utilisés dans des secteurs tels que la construction, les transports, l’agriculture et la cartographie géospatiale.