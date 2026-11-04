Trimble recule après avoir manqué ses objectifs de chiffre d'affaires au troisième trimestre et affiché une croissance plus modérée de son ARR

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** L'action du fabricant d'équipements de navigation Trimble TRMB.O recule de 9,6 % à 59,28 dollars en pré-ouverture

** La société publie un chiffre d'affaires de 966,8 millions de dollars au troisième trimestre, en deçà des estimations des analystes qui s'élevaient à 972,6 millions de dollars

** La société prévoit pour l'exercice 2026 un chiffre d'affaires compris entre 3,91 et 3,94 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 3,9 à 3,95 milliards de dollars

** Elle fait état d’une croissance de son chiffre d’affaires récurrent annuel de 11 % en glissement annuel au troisième trimestre, en baisse par rapport aux 14 % enregistrés au trimestre précédent

** 14 des 15 courtiers attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou supérieure, et un seul “conserver”; le cours cible médian est de 76 dollars — données LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse de 16,3 % depuis le début de l’année