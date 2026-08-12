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Trimble en hausse après la révision à la hausse de ses prévisions annuelles et l'annonce d'un plan de rachat d'actions d'un milliard de dollars
information fournie par Reuters 12/08/2026 à 13:28
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** Les actions du fabricant d'équipements de navigation Trimble TRMB.O progressent de 5,4% à 61,08 dollars en pré-ouverture

** TRMB prévoit désormais un chiffre d'affaires pour 2026 compris entre 3,90 milliards et 3,95 milliards de dollars, en hausse par rapport à ses prévisions antérieures, qui se situaient entre 3,84 milliards et 3,92 milliards de dollars

** La société relève également ses prévisions de BPA ajusté annuel, qu’elle situe désormais entre 3,60 et 3,70 dollars, contre une fourchette précédente comprise entre 3,47 et 3,64 dollars

** La société annonce une nouvelle autorisation de rachat d’actions d’un montant de 1,0 milliard de dollars

** La société indique que son chiffre d'affaires du deuxième trimestre a progressé de 11% pour atteindre 972 millions de dollars, dépassant ainsi l'estimation moyenne des analystes de 951,9 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse d'environ 26% depuis le début de l'année

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