Trigano-Résultat opérationnel courant en baisse de 32,9% en 2025

Trigano TRIA.PA a fait état mercredi d'un résultat opérationnel courant en 2025 en baisse de 32,9%, citant une baisse de la production de camping-cars et de caravanes liée à l'ajustement des niveaux de stocks dans les réseaux de distribution.

Le résultat opérationnel courant s'est établi à 335,9 millions d'euros en 2025, contre 500,7 millions d'euros il y a un an.

Dans un communiqué, le groupe indique qu'il augmentera au cours du premier semestre 2026 "de façon progressive ses productions afin d’être mieux en phase avec le cycle d’activité de ses distributeurs".

Il ajoute entrevoir "une nette amélioration de son activité et de ses résultats pour le nouvel exercice" avec "la bonne progression de ses carnets de commandes traduisant le succès des gammes 2026 et à (...) la non récurrence des phénomènes de déstockage des réseaux de distribution de camping-cars".

Le versement d'un dividende brut par action ordinaire de 3,60 euros au titre de l’exercice clos le 31 août 2025 sera proposé lors de l'assemblée générale le 6 janvier 2026, selon le communiqué du groupe.

