Les Bourses européennes terminent en hausse

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
Les marchés boursiers européens ont fini dans le vert mercredi, tirés par des espoirs de plus en plus forts d'une baisse des taux de la banque centrale américaine (Fed) et de résolution du conflit ukrainien.
Paris a pris 0,88%, Londres 0,85%, Francfort 1,11% et Milan 1,01%.
Euronext CAC40
