DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 112,00
+0,97%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Valneva annonce la rationalisation de ses activités au sud de Lyon
information fournie par AOF 26/11/2025 à 17:56

(AOF) - Au lendemain de l’annonce des résultats finaux positifs d’un essai de phase 2 sur son vaccin contre la maladie de Lyme, qui a permis au titre de bondir de 7,60%, Valneva a annoncé la consolidation de ses activités sur le site de Lyon. La société spécialisée dans les vaccins a prévu de concentrer ses activités françaises sur son site de Lyon, et va donc, par conséquent, fermer celui de Nantes. Ce dernier compte actuellement des activités opérationnelles et de R&D préclinique.

L'objectif est de rationaliser les opérations et améliorer l'efficacité en France, tout en centralisant l'ensemble de la R&D sur le site de la société à Vienne, au sud de Lyon.

En outre, Valneva envisage de transférer son siège social à Lyon, sa localisation initiale.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Spécialiste du développement de vaccins prophylactiques contre les maladies infectieuses aux options thérapeutiques limitées ;

- Chiffre d’affaires de 153,7 M€ Md€ tirés de l’Europe pour 56 %, devant les Amérique (27 %), puis l’Asie-Océanie (9 %) et l’Afrique-Moyen-Orient (8 %) ;

- Ambition de création de vaccins contre les maladies sans solutions existantes avec 2 grandes étapes, 2024 pour la commercialisation du vaccin contre le chikungunya Ixchiq et 2027 pour celle du vaccin contre la maladie de Lyme ;

- Capital détenu à 6,2 % (10,36 % des droits de vote) par le groupe Grimaud la Corbière et 6,22 % par BPI France, Anne-Marie Graffin présidant le conseil de 6 administrateurs et Thamas Lingelbach assurant la direction générale ;

- Vers un changement de la gouvernance d’ici la fin de l’année, pour un conseil d’administration et comité exécutif.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- contrôle de la chaîne de valeur, de la recherche à la commercialisation,

- valorisation des actifs du groupe par partenariats,

- financement des développements cliniques par une infrastructure spécialisée de commercialisation de 3 vaccins commerciaux (Ixiaro contre l’encéphalite japonaise, Ixchiq contre le chikungunya et Dukoral contre le choléra) et par par les droits tirés de la distribution de vaccins pour des tiers,

- sécurisation financière, la trésorerie couvrant les besoins opérationnels jusqu’en 2027,

- innovation riche d’un portefeuille de + 400 brevets avec 2 actifs principaux et 3 programmes précliniques : le seul vaccin en développement clinique contre la maladie de Lyme, le seul vaccin à injection unique contre le chikungunya, et 3 candidats vaccins contre le virus Zika, le virus d’Epstein-Barr et le metapneumovirus de l’homme ;

- Stratégie environnementale : efficacité énergétique, minimisation des déchets, utilisation optimale de l’eau et réduction de 5 %, vs 2016, des émissions de CO2 d’ici 2025 ;

- Bonne visibilité de l’activité grâce aux accords sur les vaccins avec :

- avec Pfizer pour co-développer et vendre le vaccin contre la maladie de Lyme (308 M$),

- avec les autorités américaines pour Ixiario contre l’encéphalite japonaise (70 M$),

- avec Bavarian Nordic pour le marketing et la distribution de vaccins spécialisés,

- avec Batavia Biosciences pour développer un vaccin peu coûteux contre la polio,

- avec l’institut Butantan contre le chikingunya pour pays à faible revenu ;

- Bilan solide avec 128 M€ de capitaux propres, renforcé par une trésorerie nette de 126 M€ à fin mars.

Défis

- Résultats commerciaux du lancement, sécurisé par financement privé de 100 M€ et par un apport de + 40 M$ de la Cepi et de l’Union européenne, du vaccin Ixchiq, seul vaccin au monde autorisé contre le chikungunya autorisé par le Canada et l’Union européenne ;

- Résultats des essais de phase 3 pour le vaccin contre la maladie de Lyme après le recrutement achevé, en partenariat avec Pfizer qui déposera une demande en 2026 ;

- Recherche de partenariats pour la recherche de vaccin contre le metapneumovirus de l’homme et extension du réseau de fabrication (3 sites, en Ecosse, Suède et Autriche),

- Après un 1 er trimestre positif (177 M€ de trésorerie et bénéfice net de 59 M€ après produits de cession), objectif 2024 relevé : chiffre d’affaires entre 170 et 180 M€ et dépenses de R&D entre 60 et 75 M€ ;

.- Objectif 2026 de parvenir à la rentabilité nette grâce au doublement des ventes, tirées par Ixchiq et Ixiaro, avant celles du vaccin contre la Lyme attendu sur le marché en 2027.

Valeurs associées

VALNEVA
4,0760 EUR Euronext Paris +7,60%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

