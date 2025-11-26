Trigano, LDC, Aramis... les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Aramis Group

Sur l'exercice 2024-2025, Aramis Group a vu son Ebitda ajusté bondir de 34% à 67,8 millions d'euros. Le résultat net a quant à lui été multiplié par quatre pour atteindre 19,9 millions d'euros. Le bénéfice net a été soutenu par une baisse de l'endettement financier, des charges financières sur dettes de locations. Enfin, le chiffre d'affaires a connu une croissance organique de 6%, à 2,38 milliards d'euros.Enfin, le leader européen de la vente en ligne de véhicules d'occasion aux particuliers a vu son total de volumes de véhicules B2C vendus progresser de 6,1%, à 119 109 unités.

Eurazeo

Eurazeo a annoncé le renforcement de l'internationalisation de son offre avec deux nouveaux véhicules d'investissement spécifiquement conçus pour le marché européen. "Ces deux nouveaux fonds Evergreen spécialisés par classe d'actif, dont un ELTIF 2.01, seront largement distribués sur le continent," souligne la société d'investissement. Eurazeo Prime Income Credit (EPIC) – pour la dette privée – et Eurazeo Prime Strategic Opportunities (EPSO) – pour le private equity secondaire – ont vocation à être distribués dans plusieurs pays européens.

LDC

Au premier semestre de son exercice 2025-2026, les ventes de LDC s'élèvent à 3,45 milliards d'euros, contre 2,984 milliards d'euros il y a un an, correspondant à une progression de 15,6% en valeur (+5,7% à périmètre identique). Les volumes commercialisés affichent une hausse de 14% en intégrant les acquisitions (+1,7% à périmètre identique). Sur ce semestre, l'Ebitda est en hausse de plus de 19%, à 306,8 millions d'euros, dont 52,5 millions d'euros apportés par le pôle International. Il représente 8,9% du chiffre d'affaires du semestre.

Rémy Cointreau

Le spécialiste des vins et spiritueux diffusera ses résultats du premier semestre.

Signaux Girod

Le fabricant français de signalisation routière signalera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Thales

Thales a nommé Louis Igonet au poste de directeur des relations investisseurs. Rattaché à Pascal Bouchiat, directeur général, finance et systèmes d'Information de Thales, Louis Igonet aura la responsabilité de la communication financière et, notamment, des relations avec les investisseurs et analystes financiers. Il succède à Alexandra Boucheron et rejoindra Thales le 5 janvier 2026. Louis Igonet, diplômé de l'EDHEC, est actuellement directeur des relations investisseurs, de la stratégie et du développement de Tikehau Capital.

Valneva

Au lendemain de l'annonce des résultats finaux positifs d'un essai de phase 2 sur son vaccin contre la maladie de Lyme, qui a permis au titre de bondir de 7,60%, Valneva a annoncé la consolidation de ses activités sur le site de Lyon. La société spécialisée dans les vaccins a prévu de concentrer ses activités françaises sur son site de Lyon, et va donc, par conséquent, fermer celui de Nantes. Ce dernier compte actuellement des activités opérationnelles et de R&D préclinique.