Trigano en marche arrière, pénalisé par une analyse d'Oddo BHF

Si l'analyste a confirmé sa note de "surperformance" sur le titre, il a nettement abaissé son objectif de cours, passant de 205 à 191 euros. Le titre baisse de 3,70%, à 147,80 euros.

Oddo BHF estime que le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2025/26 de Trigano devrait progresser d'environ 4%, mais aussi refléter un certain attentisme de la clientèle dans un contexte géopolitique jugé défavorable.

Le courtier met notamment en avant le ralentissement des immatriculations de camping-cars en Europe, notamment en Allemagne et en France, tandis que la direction a récemment évoqué un environnement plus difficile pour la distribution intégrée en France.

D'après Oddo BHF, cet attentisme conduit à une révision en baisse de 1,3% des prévisions de chiffre d'affaires annuel à 3 850 MEUR, ainsi qu'à un ajustement du résultat opérationnel courant 2026 à 390 MEUR, contre 400 MEUR précédemment.

Le bureau d'études estime néanmoins que la valorisation demeure attractive mais retire parallèlement Trigano de sa liste Oddo BHF European Midcaps, en raison de l'absence de catalyseur à court terme.