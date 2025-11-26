 Aller au contenu principal
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 112,50
+0,98%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Trigano dévoile, sans surprise, des résultats annuels en baisse
26/11/2025 à 18:11

(AOF) - Trigano a publié ses résultats de l’exercice 2024/2025, marqués par une baisse quasi-générale. Le bénéfice net s’est affaissé de 36,1%, à 239,4 millions d’euros, le résultat opérationnel courant (ROC) a reculé de 32,9%, à 335,9 millions d’euros. Dans le détail, le ROC des véhicules de loisirs a connu une baisse de 33,5%, tandis que celui des équipements de loisirs a progressé de 8,6%. Les équipements de loisirs ne représentent toutefois que 4,84% du total d’un chiffre d’affaires qui a diminué de 6,8%, à 3,66 milliards d’euros.

Parmi les rares embellies, les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles sont passés de 40,6 à 563,9 millions d'euros, tandis que la trésorerie nette a atteint 279,2 millions d'euros, contre 40,6 millions d'euros un an plus tôt.

Trigano a rappelé que l'exercice avait été marqué " par une baisse de la production de camping-cars et de caravanes due à l'ajustement nécessaire des niveaux de stocks dans les réseaux de distribution ".

Au niveau des perspectives, le spécialiste des véhicules et équipements de loisirs a confirmé l'intérêt croissant des européens pour les loisirs actifs, simples, économiques et proches de la nature, lors des grands salons et foires d'automne. Au premier semestre 2026, le groupe va augmenter de façon progressive ses productions afin d'être mieux en phase avec le cycle d'activité de ses distributeurs. La société table notamment sur une hausse du marché des mobil-homes de 5 à 10% pour la saison 2026 et vise une nette amélioration de son activité et de ses résultats pour le nouvel exercice.

AOF - EN SAVOIR PLUS

=/ Points clés /=

- Numéro 1 européen des véhicules de loisirs, avec plus du 1/3 du marché, créé en 1935 ;

- Chiffre d’affaires de 3,7 Mds€, réalisé à 95 % dans les caravanes, camping-cars et mobile-homes puis dans les équipements de loisirs- matériel de camping et de jardin, remorques ;

- Présence essentiellement européenne : 33 % des ventes en France, 24 % en Allemagne, 11 % au Royaume-Uni, 8 % en Scandinavie, 6,5 % au Bénélux puis l’Italie et l’Espagne ;

- Ambtion : croissance « multi-locale » fondée sur le rachat de petites entreprises conservant leurs marques, autonomie des filiales et maîtrise du réseau de distribution ;

- Capital détenu à 57,9 % (71,8 % des droits de vote) par la famille Feuillet, Stéphane Gigou présidant le conseil de surveillance de 7 membres et le directoire, Michel Freiche assurant la direction générale.

/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires :

- face à la hausse des stocks dans les réseaux, révision à la baisse, des capacités de production, réorganisation industrielle et logistique et programmes d’amélioration de la profitabilté,

- remodelage de la distribution, en France avec le déploiement du réseau Libertium, - d’où n gain de parts de marché, de 3 points au 1 er trimestre, auprès notamment des primo-accédants, avec des offres adaptées, aux prix compétitifs n’affectant pas la rentabilité grâce au redimensionnement des bases de coûts,

- la diversification via le nouveau positionnement, stratégique, sur le marché des mobil-homes d’hôtellerie de plein air et l’acquisition de BIO Habitat,

- la diminution des besoins en fonds de roulement, indispensable à la croissance en Europe ;

- Stratégie environnementale :

- conception des véhicules : réduction de 10 % des consommations de carburants pour les nouveaux camping-cars, baisse des émissions de particules et d’oxyde d’azote et du poids des véhicules,

- développement des piles à combustible et des panneaux solaires,

- lancement du 1 er véhicule bi-thermique/électrique, Electric X ;

- Montée en puissance en Italie, Slovénie et Espagne des sites de fourgons & vans vendus sous la marque européenne Panama ;

- Modèle économique porteur, le camping-car offrant des déplacements à moindre coût et parts de marché supérieures à 40 % dans la plupart des pays européens ;

- Bilan quasiment non endetté malgré la reprise de l’activité BIO Habitat, avec une trésorerie opérationnelle estimée à 500 M€ à la fin de l’exercice.

=/ Défis /=

- Après la normalisation des stocks distributeurs et le bon niveau des carnets de commandes emplis lors des salons d’automne, poursuite de la reprise de l’activité sur la fin de l’exercice 2025-26, clos le 31 août ;

- Après une acquisition en France, attente d’autres opérations de croissance externe ;

- Intégration opérationnelle de l’activité mobil-homes de Beneteau, sous les marques O’Hara, IRM et Coco Switt (320 M€ de chiffre d’affaires), financée par un emprunt spécifique ;

- Après un repli de 11,5 % du chiffre d’affaires annuel, réalisation de l’objectif 2024-25 d’une amélioration de la marge au 2 nd semestre ;

- Versement le 6 octobre du 2 ème acompte sur dividende 2024-25, d’un montant de 1,85 €, supérieur aux prévisions du directoire.

Valeurs associées

TRIGANO
147,8000 EUR Euronext Paris +0,34%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

