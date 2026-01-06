Trigano : CA en hausse de 8,3% au T1 avec la montée en puissance de la production

Trigano TRIA.PA a fait état mardi d'un chiffre d'affaires en progression de 8,3% sur un an au premier trimestre, à 833,4 millions d'euros, le groupe citant une augmentation de sa production pour répondre aux besoins de ses clients.
L'activité "camping-cars et caravanes" du groupe a augmenté de 6,0% sur la période tandis que l'activité "autres activités et loisirs" a augmenté de 38,2% grâce à l'intégration de BIO Habitat, selon un communiqué.
Trigano dit par ailleurs prévoir une "nette augmentation" de sa rentabilité sur l'exercice 2025/26.
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer