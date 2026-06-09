Trigano baisse, Oddo BHF prévoit un ralentissement de la croissance au T3

Trigano TRIA.PA perd en Bourse mardi alors que le courtier Oddo BHF anticipe une décélération de la croissance du chiffre d'affaires au troisième trimestre en raison du contexte géopolitique peu favorable pour le groupe français de camping-cars et de l'attentisme de ses clients.

Dans une note, Oddo BHF prévoit un "léger ralentissement" de la croissance du chiffre d'affaires au troisième trimestre, tablant sur environ +4% pour la période de mars à mai, après +6,2% au premier semestre.

Ces anticipations interviennent alors que le secteur est confronté à une flambée des prix des carburants en raison du conflit au Moyen-Orient qui a engendré la fermeture du détroit d'Ormuz, artère vitale de l'approvisionnement mondial en pétole, tandis que s'amorce la saison estivale propice aux déplacements en camping-cars.

"Avec l’incertitude géopolitique actuelle, les immatriculations en Europe témoignent d’un certain attentisme des clients, même s’il convient de reconnaitre que les statistiques sur un mois peuvent être volatiles", a écrit Christophe Chaput, analyste chez Oddo BHF, dans une note.

À la Bourse de Paris, l'action perd mardi 3,71% à 147,80 euros vers 09h28 GMT, lanterne rouge de l'indice SBF 120

.SBF120 qui gagne 0,78% au même moment.

En amont de la publication des résultats du troisième trimestre du groupe, prévue le 24 juin, le courtier a par conséquent abaissé son objectif de cours à 191 euros contre 205, tout en maintenant sa recommandation à "surperformance".

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)