Trigano accroit de 8% son CA au premier trimestre
information fournie par Zonebourse 06/01/2026 à 08:00
Il a en effet augmenté de façon progressive sa production de camping-cars afin de répondre au mieux aux besoins de ses distributeurs : ses livraisons aux réseaux, soutenues par un carnet de commandes important, ont progressé de l'ordre de 10%.
A périmètre et change constants, les ventes de camping-cars ont augmenté de 7,1%, tandis que celles de caravanes ont progressé de 13,4%, mais que les ventes d'accessoires pour véhicules de loisirs, en basse saison, ont diminué de 4,1%.
Trigano revendique en outre un niveau de ventes de camping-cars sur les principaux salons et foires d'automne en bonne progression par rapport à 2024-25, malgré la raréfaction des offres de déstockage proposées par les distributeurs.
"La bonne orientation de l'activité commerciale conjuguée à une meilleure utilisation des moyens de production permet d'envisager une nette amélioration de la rentabilité pour 2025-26", ajoute le constructeur de véhicules de loisirs.
Valeurs associées
|171,8000 EUR
|Euronext Paris
|-1,43%
