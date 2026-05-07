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Trigano
information fournie par AOF 07/05/2026 à 08:02

(Zonebourse.com) - Le spécialiste des véhicules et équipements de loisirs a publié des résultats semestriels en hausse, soutenus par la progression des livraisons de camping-cars et de caravanes. Trigano affiche également une génération de trésorerie solide et se montre confiant pour le second semestre. Trigano annonce avoir dégagé un résultat net de 121,3 millions d'euros au cours du premier semestre de son exercice 2025/2026, en hausse de 14,8% sur un an, pour une marge nette de 6,8%, contre 6,3% un an plus tôt. Le bénéfice par action ressort ainsi à 6,28 EUR, également en progression de 14,8%.

De son côté, le chiffre d'affaires semestriel atteint 1,78 MdEUR, en croissance publiée de 6,2% et de 4,9% à périmètre et change constants.

Dans le détail, les ventes de camping-cars augmentent de 7,1% à périmètre et change constants tandis que les ventes de caravanes affichent une croissance de 15,9%, toujours à périmètre et change constants.

Les autres activités de loisirs progressent quant à elles de 3,8% en données publiées à 215,3 MEUR.

Le résultat opérationnel courant s'établit par ailleurs à 159,3 MEUR, en hausse de 10,6%, soit une marge opérationnelle courante de 9% contre 8,6% un an plus tôt.

Sur le plan financier, Trigano a généré 151 MEUR de trésorerie opérationnelle au semestre. La trésorerie brute atteint 562,2 MEUR fin février 2026, contre 382,8 MEUR un an plus tôt. Le groupe précise aussi avoir entièrement remboursé le prêt d'acquisition de BIO Habitat pour 181,6 MEUR.

Côté perspectives, Trigano indique que le bon niveau des carnets de commandes dans les camping-cars et caravanes lui permet "d'envisager la poursuite de la progression de son activité et de ses résultats au second semestre".

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 07/05/2026 à 08:02:00.

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