Trian s'oppose à l'offre révisée de Victory sur Janus Henderson

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Trian Fund Management a déclaré vendredi qu'il avait de sérieuses inquiétudes quant à l'offre bonifiée de Victory Capital sur Janus Henderson JHG.N .