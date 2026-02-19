Travelzoo en baisse après des résultats inférieurs aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 février - ** Les actions de l'agence de voyage en ligne Travelzoo TZOO.O chutent de 11,64 % à 5,01 $

** TZOO affiche un chiffre d'affaires de 22,47 millions de dollars au 4ème trimestre, légèrement inférieur à l'estimation moyenne de 22,54 millions de dollars des analystes compilés par le LSEG

** Le bénéfice d'exploitation du quatrième trimestre s'élève à 554 000 $, ce qui est inférieur à l'estimation moyenne des analystes, qui était de 1,59 million de dollars

** Les investissements de la société dans l'acquisition d'un plus grand nombre de membres du Club ont un impact sur le BPA

** Les quatre analystes qui suivent l'action la considèrent comme "strong buy" ou "buy"; leur PT médian est de 22 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, TZOO a baissé de 72,7 % au cours des 12 derniers mois