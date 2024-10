Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Travelers: le consensus nettement dépassé au 3ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 17/10/2024 à 14:06









(CercleFinance.com) - Le groupe d'assurance américain Travelers a dévoilé jeudi des résultats trimestriels nettement supérieurs aux attentes des analystes, grâce à la fois à une hausse de ses primes et aux bonnes performances de ses investissements.



L'assureur new-yorkais a dégagé sur les trois mois clos fin septembre un bénéfice net de 1,26 milliard de dollars au troisième trimestre, à comparer avec un profit de 404 millions de dollars un an plus tôt.



En données 'core' (de base), son bénéfice par action ressort à 5,24 dollars, dépassant nettement le consensus qui s'était établi à 3,55 dollars sur le trimestre.



Les primes souscrites nettes ont augmenté de 8% à plus de 11,3 milliards de dollars sur le trimestre, tandis que le résultat net des investissements est ressorti à 904 millions de dollars, contre 769 millions un an plus tôt.



Le chiffre d'affaires a progressé de 9% à 11,9 milliards de dollars, dépassant lui aussi le consensus qui le donnait à 11,5 milliards.



Les pertes sur catastrophes, essentiellement dues au passage de l'ouragan Helene, ont atteint 939 millions de dollars, contre 850 millions de dollars sur la même période de l'an dernier.



Indicateur très suivi au sein du secteur, le ratio combiné, qui mesure les primes encaissées en comparaison du total des versements, s'est amélioré à 93,2 contre 101 l'an dernier, repassant sous le seuil de 100 témoignant de la profitabilité de ses activités.



Le titre du spécialiste de l'assurance de dommages, qui cote sur le Dow Jones, gagnait plus de 6% dans les échanges d'avant-Bourse à Wall Street, bien parti pour battre de nouveaux plus hauts absolus.





Valeurs associées TRAVELERS COS 242,97 USD NYSE 0,00%