Travelers : forte hausse des bénéfices grâce au recul du coût des catastrophes naturelles

(AOF) - L'assureur Travelers a dévoilé des profits plus élevés qu'anticipé. Au troisième trimestre, le groupe a vu son bénéfice net bondir de 50%, à 1,89 milliard de dollars, soit 8,24 dollars par action. Le bénéfice opérationnel ou core a progressé de 53%, à 1,87 milliard de dollars, soit 8,14 dollars par action, ressortant bien au-dessus du consensus s'élevant à 6,30 dollars. L'opérationnel exclut les plus ou moins-values sur le portefeuille d'investissement de l'assureur, considérées comme des éléments exceptionnels.

Travelers a bénéficié d'une nette baisse du coût des catastrophes naturelles, net de réassurance. Il est passé en un an de 939 millions de dollars, à 402 millions de dollars.

L'assureur a aussi dévoilé un ratio combiné en repli de 5,9 points, à 87,3%. On rappellera que plus ce ratio est faible et inférieur à 100 et plus les activités d'assurance à proprement parler sont rentables.

Les revenus ont, eux, progressé de 5%, à 12,47 milliards de dollars. Les primes nettes ont pour leur part augmenté de 1%, à 11,47 milliards de dollars.

