Travelers dépasse les prévisions de bénéfices grâce à une baisse des pertes liées aux catastrophes naturelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les estimations et les cours de l'action au paragraphe 1)

Le géant de l'assurance IARD Travelers

TRV.N a largement dépassé vendredi les estimationsde Wall Streetconcernant son bénéfice du deuxième trimestre, grâce à une baisse des pertes liées aux catastrophes naturelles et à des revenus d'investissement solides, ce qui a fait grimper son cours de 7 %.

La demande d’assurance est restée solide malgré des pressions plus générales sur les dépenses, les entreprises et les consommateurs continuant à rechercher une protection contre les risques financiers, juridiques et liés aux catastrophes.

Travelers a généralement adopté une approche prudente en matière de souscription, augmentant régulièrement ses tarifs et limitant son exposition aux activités plus risquées afin de préserver sa rentabilité, alors même que ses concurrents cherchent à accroître leurs volumes pour alimenter leur croissance.

Les pertes liées aux catastrophes naturelles, qui constituent un facteur de fluctuation majeur dans les résultats des assureurs, ont reculé à 518 millions de dollars avant impôts, contre 927 millions de dollars un an plus tôt.

Travelers, qui investit principalement dans des obligations de haute qualité, a également tiré de plus en plus profit de son vaste portefeuille d’investissement. La hausse des taux d’intérêt permet à la société de générer davantage de revenus grâce au réinvestissement des titres arrivant à échéance.

Son résultat net des placements a bondi de 13,6 %, passant de 942 millions de dollars l’année précédente à 1,07 milliard de dollars, tandis que les primes nettes souscrites se sont établies à 11,53 milliards de dollars, contre 11,54 milliards de dollars l’année précédente.

“L’ampleur de nos bénéfices et de nos flux de trésorerie nous permet d’investir dans des technologies différenciantes, notamment l’IA… nous restons très confiants quant aux perspectives de Travelers,” a déclaré le directeur général Alan Schnitzer dans un communiqué. Le ratio combiné sous-jacent , un indicateur clé du secteur qui mesure la rentabilité technique, s’est légèrement amélioré, passant de 84,7 % à 84,1 %. Un ratio inférieur à 100 indique que le montant des sinistres et des frais versés était inférieur aux primes encaissées.

Travelers a affiché un bénéfice ajusté de 10,04 dollars par action, dépassant les prévisions de 5,42 dollars, selon les données compilées par LSEG.

L'action de la société a progressé de plus de 16 % depuis le début de l'année, surperformant l'indice de référence S&P 500.