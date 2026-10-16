Travelers attendu en net recul après un 3e trimestre mitigé

Travelers est attendu en baisse de l'ordre de 4% à l'ouverture à Wall Street, après avoir dévoilé un bénéfice net ajusté ("coeur") en croissance de 4%, à 1,95 MdUSD, au titre du 3e trimestre 2026, soit un BPA en progression de 13%, à 9,18 USD, mais une rentabilité des capitaux propres ajustée (core return on equity) de 22,1%, en repli de 0,5 point par rapport au 3e trimestre 2025.

La progression du résultat net ajusté s'explique principalement par des reprises nettes de provisions sur sinistres des exercices antérieurs plus importantes et par une hausse des revenus nets des investissements. Ces éléments positifs ont été partiellement contrebalancés par une augmentation des pertes liées aux catastrophes naturelles.

Si ses primes émises nettes sont restées stables, à 11,48 MdsUSD, la compagnie d'assurance new-yorkaise a vu son ratio combiné s'améliorer de 0,5 point, à 86,8%. Son ratio combiné sous-jacent (excluant notamment l'effet des catastrophes naturelles, net de réassurance) s'est toutefois dégradé de 0,2 point, à 84,1%.

"Notre portefeuille d'investissement de haute qualité a généré un revenu net après impôts de 908 MUSD, en augmentation de 7%. Ces résultats, ainsi que notre bilan exceptionnellement solide, nous ont permis de restituer 1,8 MdUSD de capital excédentaire à nos actionnaires au cours du trimestre, dont 1,5 MdUSD sous forme de rachats d'actions", ajoute le PDG Alan Schnitzer.

"Nos solides résultats en souscription et en investissement au cours des neuf premiers mois de l'année reflètent la solidité de notre franchise. Nous sommes bien placés pour terminer l'année en force. Cet élan, ainsi que les avancées que nous réalisons dans notre programme d'innovation, nous donnent une réelle confiance pour 2027 et au-delà", conclut-il.