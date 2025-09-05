Travail interrompu sur le site américain de Hyundai après l'arrestation de centaines de travailleurs lors d'un raid

Un raid interrompt la construction d'une grande usine de batteries automobiles

Le projet fait partie de l'investissement le plus important dans l'État de Géorgie

L'administration Trump multiplie les enquêtes sur les pratiques illégales en matière d'emploi

La Corée du Sud demande que ses entreprises et ses citoyens soient protégés

Jusqu'à 450 travailleurs d'une usine de Hyundai Motor en construction en Géorgie ont été arrêtés lors d'un important raid des autorités américaines qui a entraîné une pause dans le projet de construction d'une usine de batteries de voitures.

Le raid de jeudi a porté un coup d'arrêt au projet, qui fait partie de ce qui serait le plus gros investissement dans l'État, et illustre la répression croissante de l'administration Trump à l'égard des immigrants et son impact sur les entreprises.

Un agent du ministère américain de la Sécurité intérieure (DHS) a déclaré que plusieurs agences américaines "ont mené une opération d'application de la loi autorisée par la justice, car nous menons activement une enquête sur des pratiques d'emploi illégales."

"Des arrestations sont en cours", a déclaré Steven Schrank, agent spécial chargé des enquêtes de sécurité intérieure pour la Géorgie, lors d'un point de presse diffusé par la télévision américaine.

Le bureau d'Atlanta de l'ATF, l'agence du ministère américain de la justice, a indiqué que jusqu'à 450 personnes avaient été arrêtées dans un message sur X.

Le ministère sud-coréen des affaires étrangères a déclaré qu'un "grand nombre de nos ressortissants" avaient été arrêtés lors d'une opération menée par les autorités d'immigration américaines et s'est dit préoccupé par les conséquences de cette opération.

"Les activités économiques de nos entreprises qui investissent aux États-Unis et les intérêts de nos citoyens ne doivent pas être indûment violés au cours de l'application de la loi américaine", a déclaré vendredi le porte-parole du ministère, Lee Jae-woong, dans un communiqué.

Selon l'agence de presse Yonhap, une trentaine de ressortissants sud-coréens figurent parmi les personnes arrêtées.

L'usine de production de batteries, une coentreprise entre le fabricant sud-coréen de batteries LG Energy Solution (LGES)

373220.KS et Hyundai Motor 005380.KS , devait commencer ses activités à la fin de cette année, selon LGES.

Un porte-parole de la société de batteries Hyundai-GA a déclaré dans un communiqué qu'elle coopérait pleinement et qu'elle avait interrompu les travaux de construction.

Hyundai Motor a déclaré que sa production de véhicules électriques sur le site tentaculaire n'était pas affectée.

LG Energy Solution a déclaré dans un communiqué qu'elle "coopérait étroitement avec le gouvernement sud-coréen et les autorités compétentes pour assurer la sécurité de ses employés et du personnel des sous-traitants, et pour obtenir leur libération rapide"

Les actions de LGES ont chuté de 2,3 %.

LES PLUS GROS INVESTISSEMENTS EN GÉORGIE

En 2023, Hyundai Motor Group et LG Energy Solution ont annoncé la création d'une entreprise de 4,3 milliards de dollars pour produire des cellules de batteries pour véhicules électriques, chaque entreprise détenant une participation de 50 %. L'usine fournira des batteries pour les modèles EV de Hyundai, Kia et Genesis.

L'usine de batteries fait partie des 12,6 milliards de dollars d'investissements de Hyundai dans l'État, y compris l'usine automobile du constructeur qui vient d'ouvrir, dans ce qui serait "le plus grand projet de développement économique de l'histoire de l'État"

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre un homme portant un gilet avec les lettres HIS, acronyme de Homeland Security Investigations (enquêtes sur la sécurité intérieure), disant à des ouvriers portant des gilets de sécurité jaunes: "Nous avons un mandat de perquisition pour l'usine: "Nous avons un mandat de perquisition pour l'ensemble du site. Nous avons un mandat de perquisition pour l'ensemble du site. Nous avons besoin que tous les travaux cessent sur le site dès maintenant."

Sous la présidence de Donald Trump, l'agence de l'immigration et des douanes, qui fait partie du ministère de la sécurité intérieure, est devenue la force motrice de la vaste campagne de répression du dirigeant républicain contre les migrants, soutenue par un financement record et une nouvelle latitude pour mener des raids.

Donald Trump a déclaré vouloir expulser "les pires des pires" criminels, mais les chiffres de l'ICE ont montré une augmentation du nombre de non-criminels interpellés. Les défenseurs des droits ont dénoncé ces raids.

Les États-Unis renforcent la pression sur Korea Inc, l'un des principaux investisseurs aux États-Unis, à un moment où Washington et la Corée du Sud sont en désaccord sur les détails d'un accord commercial, qui comprend 350 milliards de dollars d'investissements.