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Traton dévoile une hausse des ventes, mwb research reste à l'écart
information fournie par Zonebourse 10/07/2026 à 14:24

Traton progresse à la Bourse de Francfort ( 2,35%, à 34,86 euros) après la publication de données préliminaires concernant son deuxième trimestre 2026.

Le constructeur de véhicules commerciaux a vu ses ventes unitaires grimper de 4% au deuxième trimestre, à 82 900 unités. Sur les trois premiers mois de l'année, les ventes s'étaient élevées à 68 600 unités. Sur l'ensemble du premier semestre, l'évolution est de -1%, à 151 500 unités.

mwb research estime de son côté que les résultats trimestriels, programmés le 23 juillet, devraient dévoiler une croissance modérée du chiffre d'affaires et de l'Ebit ajusté, mais des marges globalement stables.

Les analystes préviennent que l'amélioration séquentielle entre le premier et le deuxième trimestre ne doit pas être confondue avec le début d'un cycle haussier durable, car une partie de la reprise a été soutenue par des lancements de produits et par le programme de crédit subventionné brésilien "Move Brasil", plutôt que par une nette accélération de la demande réelle du marché.

Enfin, le ralentissement du marché des camions en Amérique du Nord reste un risque cyclique majeur, tandis que la faiblesse des marchés du fret, les taux d'intérêt élevés, les incertitudes géopolitiques et l'impact des tarifs douaniers américains pourraient continuer de retarder les décisions de renouvellement des flottes. Dans le même temps, la concurrence croissante des fabricants chinois de camions électriques pourrait devenir un défi structurel pour les constructeurs européens.

Partant, mwb research a maintenu sa recommandation à la vente, avec une cible de cours de 23 euros.

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TRATON
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