Transport maritime: Maersk relève ses prévisions après un trimestre "solide" marqué par la hausse des volumes

( AFP / FABIAN BIMMER )

Malgré le recul de son bénéfice net, le géant danois du transport maritime Maersk a annoncé jeudi relevé ses prévisions après un trimestre qualifié de "solide" marqué par la hausse des volumes.

De juillet à septembre, le groupe, qui table désormais sur un résultat d'exploitation Ebit entre 3 et 3,5 contre entre 2 et 3,5 annoncés précédemment, a enregistré un bénéfice net de 1,047 milliard de dollars (909 millions d'euros), divisé par trois par rapport à la même période un an auparavant qui était marquée par le très élevé taux de fret.

Le chiffre d'affaires a perdu 10%, à 14,206 milliards de dollars.

"Nous avons réalisé un solide troisième trimestre dans l'ensemble de nos activités", a souligné le directeur-général du groupe, Vincent Clerc.

Dans son coeur de métier, le secteur "Océan", les volumes chargés ont augmenté de 7% tandis que le taux du fret moyen a chuté de 31%.

Au cours du trimestre, la demande mondiale de conteneurs a augmenté de 3% à 5%, a relevé Maersk, malgré les incertitudes géopolitiques.

"Les exportations en provenance d'Asie de l'Est, et en particulier de Chine, continuent d'être le principal moteur de la solide croissance des volumes", a noté l'armateur, soulignant une baisse des volumes à destination de l'Amérique du Nord, en particulier de la Chine vers les États-Unis.

"Les terminaux ont enregistré un autre trimestre record avec une forte croissance des volumes, et la division Logistique & Services a continué d'améliorer sa rentabilité", a relevé le patron du numéro deux du transport maritime.