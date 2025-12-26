Missiles Storm Shadow : l'Ukraine frappe une raffinerie-clé du sud de la Russie grâce aux armes longue portée britanniques

Appelé SCALP/EG pour sa version française, le "Storm Shadow" est un missile longue portée issu de la collaboration entre France et Royaume-Uni. Ses capacités de frappe dans la profondeur sont prisées de Kiev, qui a utilisé l'arme pour viser un important site de production de produits pétroliers dans la région de Rostov.

Le missile Storm Shadow/Scalp est produit par MBDA (illustration) ( AFP / BEN STANSALL )

Nouvel épisode de la guerre énergétique entre Ukraine et Russie, la raffinerie de Novoshakhtinsk, située en territoire russe dans la région de Rostov-sur-le-Don, a été frappée par plusieurs missiles "Storm Shadow" britanniques lancés par les forces ukrainiennes.

Le site est l'un des principales fournisseurs de produits pétroliers dans le sud de la Russie et "est directement impliquée dans l'approvisionnement des forces armées de la Fédération de Russie", notamment en carburant diesel et en kérosène pour l'aviation, a précisé l'état-major ukrainien, dans une communication le jour de Noël, mercredi 25 décembre.

Arme de "gros coups" derrière les lignes ennemies

Fabriqué par MBDA, le "Storm Shadow" (baptisé SCALP EG dans sa version française) est le fruit d'une collaboration franco-britannique en matière de missile à longue portée, initiée au tournant des années 2000 entre British Aerospace et Matra. L'arme, dont la portée maximale est estimée à 400 kilomètres, équipe depuis la Royal Air Force et l'armée de l'air française, mais aussi les forces armées ukrainiennes depuis les premières livraisons de Storm Shadow à Kiev en 2023.

Le missile a ainsi déjà été utilisé à plusieurs reprises sur le territoire russe, dont le bombardement du quartier général de la flotte de la mer Noire, sur la base navale de Sebastopol, en septembre 2023.

Cette fois, la raffinerie de Novoshakhtinsk a été frappée par plusieurs missiles qui ont entraîné "plusieurs explosions", a dit l'état-major dans une communication sur X. "Des unités de la force aérienne des forces armées d'Ukraine ont frappé avec succès l'usine de produits pétroliers de Novoshakhtinsk dans la région de Rostov de la Fédération de Russie avec des missiles de croisière Storm Shadow tirées depuis les airs", selon ce communiqué. Selon des médias locaux, la raffinerie a une capacité de production de 5 à 6 millions de tonnes de produits pétroliers par an.

L'Ukraine, qui subit quotidiennement des attaques russes de missiles et drones à long rayon d'action, réplique en frappant des installations et infrastructures énergétiques.